Почему ретроградный Меркурий не виноват во всех наших бедах

Энтузиасты астрологии знают конкретные даты, когда ожидаются хаос, болезни и плохое настроение.

А именно – в 2020 году Меркурий был ретроградным с 17 февраля по 10 марта, с 18 июня по 12 июля и теперь будет с 14 октября по 3 ноября.

Однако астрономы говорят, что это обычное небесное явление – не повод для беспокойства, поэтому людям не следует во время ретроградного Меркурия баррикадироваться в бункерах, скупать в магазинах всю туалетную бумагу или же быть нетерпимыми к другим людям, обвиняя в этом планету.

«Не существует известных физических механизмов, которые могли бы изменить личность человека или вызвать такие вещи, как пропажа электроэнергии. Однако если Меркурий не разрушает сделки и отношения, почему так много людей все еще винят его в этом?» – об этом изданию Mental Floss рассказал астроном Марк Хаммергрен.

История ретроградного Меркурия

Так называемый ретроградный Меркурий появляется в астрологических текстах еще в середине XVIII века. Это событие было упомянуто в Британском сельскохозяйственном альманахе, который фермеры использовали для сопоставления времени посева с положением звезд.

В период расцвета спиритизма в Викторианскую эпоху интерес к астрологии сильно вырос. Многие начали верить, что звезды могут влиять на жизнь на Земле разными способами.

В конце XIX века ретроградный Меркурий в таких журналах, как The Astrologer’s Magazine и The Science of the Stars, связывали с проливными дождями. Связь этого явления с неким несчастьем также упоминается в нескольких других статьях того времени, но это было не так распространено, как сегодня.

Когда спиритические хобби, такие как сеансы вызова духов или предсказание будущего с помощью хрустального шара, постепенно исчезли, астрология стала все более популярной. До 1970-х годов гороскопы были неотъемлемой частью газет, а о переходе Меркурия в ретроградное состояние упоминалось все чаще.

Учитывая, что Меркурий в римской мифологии был богом торговли, знатоком магии и астрологии названную в его честь планету также связывали с финансовым и другим успехом.

Не начинай ничего, когда Меркурий ретроградный,

– писало издание The Baltimore Sun в апреле 1979 года.

Крупная коммуникационная компания также подчеркивала, что магнитные бури, вызывающие проблемы со связью, длятся дольше, если Меркурий движется в обратном направлении. Однако со временем ретроградный Меркурий стали связывать практически со всеми напастями, которые могут выпасть на долю человека – от сломанной стиральной машины до поноса.

Что такое ретроградный Меркурий?

Хотя шумиха вокруг ретроградного Меркурия сегодня больше, чем когда-либо, нет никаких доказательств того, что он может каким-либо образом повлиять на нас. Даже утверждения о том, что гравитация Меркурия влияет на воду в нашем теле, с научной точки зрения легко опровергаются. Например, у машины в нескольких метрах от нас гораздо большая сила гравитации, чем у Меркурия.

Чтобы понять, насколько незначительно ретроградный Меркурий может повлиять на жизнь на Земле, необходимо понять физические процессы, лежащие в основе этого явления. Когда ближайшая к Солнцу планета ретроградна, выглядит, что она движется в обратном направлении – с востока на запад, а не как обычно. Однако это всего лишь иллюзия.

Представьте себе вращающиеся вокруг Солнца Землю и Меркурий в качестве автомобилей на гоночной трассе. Год на Меркурии короче, чем на Земле (88 земных дней), что означает, что за один земной год Меркурий переживает четыре своих года.

Когда планеты находятся рядом друг с другом на одной стороне Солнца, наблюдающему с Земли кажется, что Меркурий движется на восток. Когда же Меркурий обгоняет Землю и продолжает двигаться по своей орбите, его траектория кажется меняющейся. Однако это всего лишь уловка перспективы.

То же самое происходит, когда мы проезжаем по шоссе мимо другой машины. Она не начинает ехать задним ходом, а удаляется от нас, потому что мы едем быстрее, чем она,

– пояснил Хаммергрен.

Орбита Земли не такая, как орбита любой другой планеты Солнечной системы. Это означает, что в определенный момент кажется, что все планеты движутся в обратном направлении.