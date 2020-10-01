Пьянки и любовные трагедии отца Михаила Ефремова

С однокурсниками он основал театр «Современник», был его худруком, ставил гениальные спектакли и потрясающе вживался в роли. Но то ли бурное детство в Воркуте, то ли тонкая натура, которой было сложно справляться с нервным напряжением и поиском творческих решений, но Ефремов много и сильно пил. Он страдал алкоголизмом чуть ли не с юности. В театре к пагубной привычке относились с пониманием и «не замечали» недельных запоев, так как он с лихвой компенсировал прогулы гениальными творческими решениями.