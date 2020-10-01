Это можете быть и вы: кому категорически нельзя пить молоко

Врач-онколог ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Елена Смирнова объяснила, в каких случаях молочные продукты могут навредить организму человека.

По словам эксперта, употребление молока и кефира может нередко вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. Противопоказано употребление этих продуктов и людям с лактозной недостаточностью — речь идет о заболевании, при котором организм не может расщеплять молочный сахар (лактозу) в связи со снижением активности или отсутствием фермента лактозы.

«При включении в рацион молока, лактоза, которая в нем содержится, в ЖКТ поступает непереработанной. В этом случае микрофлора кишечника начинает производить углекислый газ, воду и молочную кислоту, раздувающие петли кишки», — пояснила Смирнова.

Онколог отмечает, что отказаться от сыров, кефира и сливок следует и людям с непереносимостью лактозы. Кроме того, кефир может сыграть злую шутку с людьми, страдающими гастритом и энтеритом, потому что этот продукт обладает послабляющим действием, пишут «Актуальные новости».

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