За этим алкоголиком стоит мафия: российский критик предлагает раздать деньги Ефремова бедным

Критик Сергей Соседов в ужасе: он призвал судей наказать Ефремова по всей строгости закона! Соседов считает, что в тюрьме Ефремов должен находиться не меньше 12 лет.

– Мне бы хотелось посмотреть на условия, в которых Ефремов живет в тюрьме! – капятится Сергей. – Говорите, сидит в 4-местной камере? Ну и хорошо! Пусть развлекает сокамерников, разыгрывает перед ними скетчи. Мне нисколько его не жаль. Еще мало дали! Ефремова просто пожалели! Надо давать вышку по этой статье – 12 лет! Я не понимаю тех, кто льет слезы по нему и говорит, что мы лишились гениального актера! Ефремов – посредственный! Он – блатной мальчик. Сын знаменитых родителей. Понимаете, ему просто повезло так родиться! Волчек его привечала, потому что она была в долгу перед отцом Ефремова, так как в свое время училась у него. А там же актерские кланы: рука руку моет. Я его видел и в театре, и в кино. Везде он играет самого себя в предлагаемых обстоятельствах. Нет перевоплощения абсолютно никакого. Я тоже могу так играть и буду выглядеть не хуже. Конечно, в другом амплуа, но не хуже! За игру Ефремову можно поставить только тройку с плюсом. Не больше. Плюс ко всему его поведение – вульгарное, разнузданное. А как он постыдно вел себя на суде!

Сам Ефремов не скрывает: его состояние оставляет желать лучшего. Актер считает срок наказания слишком большим. Михаил переживает, что не выйдет из тюрьмы живым.

– Мне глубоко наплевать на него, пусть он хоть растворится в космосе – зачем он мне сдался? Ефремов не личность! Он алкоголик! Когда его выпустят, он должен пожизненно лечиться. Он и внешне нехорош, – продолжает Соседов. – Посмотрите на него – ужас один! Одутловатое лицо, огромный живот! А какие гонорары ему платили! Нужно изъять у него все деньги и отдать часть семье погибшего, а другую часть – в детские дома! За что ему платили такие сумасшедшие суммы? За халтуру? Незаслуженные гонорары и шальные деньги привели его к вседозволенности. Вы знаете, случай с Ефремовым вскрыл всю порочность актерской мафии, показал ее мелкость и одичалость! Они говорят: «Мы не видели Мишу пьяным!» Да что вы такое несете! Он никогда трезвым не был. Всем, кто говорит про то, что не видел его пьяным, хочется сказать: «Побойтесь Бога! Кого вы покрываете? Нужно иметь совесть!» Раньше ведь никто не сказал: «Миша, одумайся! Что ты делаешь?» Я его никогда трезвым не видел. Сколько раз встречал где-то – всегда пьяный. Он даже на съемки телепрограмм никогда без градуса не приходил. Трезвым он не бывал!

Соседов считает, что к уголовной ответственности нужно привлечь и бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

– Пашаев должен сидеть хотя бы за привлечение лжесвидетелей! – уверяет Соседов. – Почему он не отвечает за тот паскудный фарс, который устроил в суде? Это неуважение к суду, к судье и людям! Неужели Пашаев не понесет никакой ответственности? Он не должен быть в юриспруденции никогда и ни за что! То, что он устроил в суде – за гранью добра и зла! Затягивал процесс, приглашал то полуслепого свидетеля, то полуглухого! Что это такое, скажите? Это позор! Стыдно, что у нас такое творится!