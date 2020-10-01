Оплакиваем еще одну потерю: старейший ночной клуб Таллинна закрывается

Жители Таллинна многократно проходили мимо бывшего здания Пожарной службы на улице Вана-Виру. Именно там располагается ночной клуб Venus. Однако одно из самых известных увеселительных заведений Эстонии сообщило в соцсетях, что клуб, пик популярности которого пришелся на 2000-е, закрывается. Окончательно? Или есть надежда, что он сможет вновь открыться?
В социальных сетях администрация клуба разместила следующее сообщение:
Дорогие гости!
К сожалению, после долгих раздумий мы решили временно закрыть Venus! Поскольку правительство установило для клубов двойные ограничения, то в таких условиях, к сожалению, мы не можем оставаться открытыми. Надеемся, что ситуация скоро улучшится, и мы сможем вновь открыть клуб Venus, как в старые добрые времена! А пока оставайтесь здоровыми и - до новых встреч!
Команда Venus!
Хронология жизни клуба:
- Сегодняшнее здание клуба, расположенное в Таллинне у площади Виру, было построено под руководством Горуправы Таллинна и Общества пожарной безопасности в 1872-1873 годах. Архитектором здания был Фердинанд Кордес.
- В легендарном Доме пожарных проходила клубная деятельность - репетировали и хор, и оркестр.
- С 1947 года помещения клуба использовались Таллиннским клубом милиции. В те годы клуб функционировал также как кинозал.
- В 1952 году здание было названо Таллиннским Пожарным домом, и, помимо пожаротушения, в нем активно развернулась клубная деятельность: в здании работал один из самых популярных театральных клубов, здесь репетировали ансамбль народного танца Tuisuline и смешанный хор Sõprus.
- В 1955-57 годах здание стало популярным как танцевальный зал, где до конца советской власти действовала самая популярная дискотека.
- В январе 2000 года был открыт клуб Venus Club, который быстро стал одним из самых популярных ночных клубов города.
- 4 февраля 2005 года открылся новый клуб Venus Club.
- 26.06.09 открылся обновленный Venus Club с новым интерьером.
- 30.09.20 клуб Venus сообщил о своем временном закрытии.
Head pidulised! Pärast pikka kaalumist otsustasime kahjuks Venuse ajutiselt sulgeda! Kuna valitsus on kehtestanud...Posted by Venus Club on Wednesday, September 30, 2020