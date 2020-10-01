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Оплакиваем еще одну потерю: старейший ночной клуб Таллинна закрывается

Клуб Venus. 2009 год.

ФОТО: Jelena Rudi

Жители Таллинна многократно проходили мимо бывшего здания Пожарной службы на улице Вана-Виру. Именно там располагается ночной клуб Venus. Однако одно из самых известных увеселительных заведений Эстонии сообщило в соцсетях, что клуб, пик популярности которого пришелся на 2000-е, закрывается. Окончательно? Или есть надежда, что он сможет вновь открыться? 

В социальных сетях администрация клуба разместила следующее сообщение: 

Дорогие гости!

К сожалению, после долгих раздумий мы решили временно закрыть Venus! Поскольку правительство установило для клубов двойные ограничения, то в таких условиях, к сожалению, мы не можем оставаться открытыми. Надеемся, что ситуация скоро улучшится, и мы сможем вновь открыть клуб Venus, как в старые добрые времена! А пока оставайтесь здоровыми  и  - до новых встреч!

Команда Venus! 

Хронология жизни клуба: 

  • Сегодняшнее здание клуба, расположенное в Таллинне у площади Виру, было построено под руководством Горуправы Таллинна и Общества пожарной безопасности в 1872-1873 годах. Архитектором здания был Фердинанд Кордес.
  • В легендарном Доме пожарных проходила клубная деятельность - репетировали и хор, и оркестр.
  • С 1947 года помещения клуба использовались Таллиннским клубом милиции. В те годы клуб функционировал также как кинозал.
  • В 1952 году здание было названо Таллиннским Пожарным домом, и, помимо пожаротушения, в нем активно развернулась клубная деятельность: в здании работал один из самых популярных театральных клубов, здесь репетировали ансамбль народного танца Tuisuline и смешанный хор Sõprus.
  • В 1955-57 годах здание стало популярным как танцевальный зал, где до конца советской власти действовала самая популярная дискотека.
  • В январе 2000 года был открыт клуб Venus Club, который быстро стал одним из самых популярных ночных клубов города.
  • 4 февраля 2005 года открылся новый клуб Venus Club.
  • 26.06.09 открылся обновленный Venus Club с новым интерьером.
  • 30.09.20 клуб Venus сообщил о своем временном закрытии.

Head pidulised! Pärast pikka kaalumist otsustasime kahjuks Venuse ajutiselt sulgeda! Kuna valitsus on kehtestanud...

Posted by Venus Club on Wednesday, September 30, 2020
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