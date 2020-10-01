Оплакиваем еще одну потерю: старейший ночной клуб Таллинна закрывается

Дорогие гости!

К сожалению, после долгих раздумий мы решили временно закрыть Venus! Поскольку правительство установило для клубов двойные ограничения, то в таких условиях, к сожалению, мы не можем оставаться открытыми. Надеемся, что ситуация скоро улучшится, и мы сможем вновь открыть клуб Venus, как в старые добрые времена! А пока оставайтесь здоровыми и - до новых встреч!

Команда Venus!