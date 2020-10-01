Григорий Лепс потерял все из-за пандемии

Артисты продолжают терпеть убытки из-за коронавирусной пандемии. Спустя всего год работы Григорий Лепс вынужден был закрыть свою кулинарную лавку в центре Москвы. Не до пирожков народу, не до пирожков, пишет «Стархит».
Лепс попробовал себя в разных сферах — помимо концертной деятельности, он последние годы активно занимается бизнесом. Вот только содержать его в период пандемии, скорее, не подспорье к основному делу, а только большие потери. У Григория есть собственная линия очков и ювелирных украшений, алкогольная продукция, компания, занимающаяся производством фермерских продуктов и несколько ресторанов.
Один из них, кулинарную лавку «Пироги» певец открыл в центре Москвы буквально год назад. Цены на пирожки и десерты были более чем демократичные, однако начинание не оправдало надежд — несколько дней назад кафе приостановило свою работу. По словам сотрудников, оно не приносило Лепсу ожидаемого дохода, а в период пандемии и вовсе стало сильно убыточным. Как минимум аренда помещения на Пятницкой, хоть и довольно небольшого, — вопрос затратный.
Сначала Григорий возлагал на ресторанчик большие надежды, даже рассуждал на тему сети подобных заведений. На открытии угощал пирожками Филиппа Киркорова, Александра Панайотова, Cygo и других звездных друзей.
Теперь у Лепса осталась «Рюмка водки» на Петровке, которая пользуется большой популярностью у москвичей, и ресторан «Лесной», где музыкант, правда, скорее выполняет роль медийного лица, связанного с заведением.