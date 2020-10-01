Григорий Лепс потерял все из-за пандемии

Лепс попробовал себя в разных сферах — помимо концертной деятельности, он последние годы активно занимается бизнесом. Вот только содержать его в период пандемии, скорее, не подспорье к основному делу, а только большие потери. У Григория есть собственная линия очков и ювелирных украшений, алкогольная продукция, компания, занимающаяся производством фермерских продуктов и несколько ресторанов.

Один из них, кулинарную лавку «Пироги» певец открыл в центре Москвы буквально год назад. Цены на пирожки и десерты были более чем демократичные, однако начинание не оправдало надежд — несколько дней назад кафе приостановило свою работу. По словам сотрудников, оно не приносило Лепсу ожидаемого дохода, а в период пандемии и вовсе стало сильно убыточным. Как минимум аренда помещения на Пятницкой, хоть и довольно небольшого, — вопрос затратный.

Певец лично встречал гостей на открытии лавки

Сначала Григорий возлагал на ресторанчик большие надежды, даже рассуждал на тему сети подобных заведений. На открытии угощал пирожками Филиппа Киркорова, Александра Панайотова, Cygo и других звездных друзей.