Мария Миронова впервые показала лицо годовалого сына

Мария Миронова впервые показала подписчикам лицо годовалого сына Федора. 47-летняя актриса на своей странице в Instagram выложила снимок малыша и трогательно поздравила его с днем рождения.

Мария Миронова отметила, что прошедший год для нее стал чрезмерно насыщенным и пролетел незаметно.

«Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе… Я пытаюсь поймать момент… Бегу за ним… Он ускользает… Поймала… А он уже прошел…», — написала актриса.