Серьезно болен? Известного российского актера не узнали в худощавом старике

Спустя несколько часов после бурного обсуждения здоровья актера в сети, с редакцией Popcake связался человек из его ближайшего окружения. В беседе источник попросил от имени Чернышова успокоить фанатов, поскольку тот абсолютно здоров.

«Андрей увидел все эти заголовки сегодня, жуть, что пишут. Уже и болезни ему навязали. Все с ним нормально, ему нужна сейчас такая физическая форма для роли, он сидит на диетах и часто пропадает в спортзале. Пожалуйста, оповестите народ, чтобы панику зря не поднимали, а то у Андрюши волосы дыбом от таких новостей», — отметил инсайдер.