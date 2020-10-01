Серьезно болен? Известного российского актера не узнали в худощавом старике

Герой-любовник российского кинематографа всегда отличался атлетическим телосложением и хорошей физической формой, пишет Пятый канал.
Увидев на свежем фото звезду сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Андрея Чернышова, поклонники тут же забили тревогу. По догадкам пользователей сети, любимый актер явно сильно болен.
Кадры, породившие слухи о «нездоровой истощенности» 47-летнего Андрея, опубликовал в своем микроблоге Instagram народный артист РФ Эммануил Виторган. Лицо Чернышова, действительно, немного осунулось, а излишнюю худобу подчеркивают острые плечи и сильно выделяющиеся косточки на запястьях.
И поклонники забили тревогу.
Спустя несколько часов после бурного обсуждения здоровья актера в сети, с редакцией Popcake связался человек из его ближайшего окружения. В беседе источник попросил от имени Чернышова успокоить фанатов, поскольку тот абсолютно здоров.
«Андрей увидел все эти заголовки сегодня, жуть, что пишут. Уже и болезни ему навязали. Все с ним нормально, ему нужна сейчас такая физическая форма для роли, он сидит на диетах и часто пропадает в спортзале. Пожалуйста, оповестите народ, чтобы панику зря не поднимали, а то у Андрюши волосы дыбом от таких новостей», — отметил инсайдер.