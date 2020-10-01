Алена Шишкова: Тимати и Решетова летали вместе, когда я была беременна

Не один год ходят слухи о том, что Тимати изменял Алене Шишковой с Анастасией Решетовой. Еще недавно участницы любовного треугольника опровергали эти слухи, но сегодня Алена все же раскололась: рэпер и Настя тайно встречались, когда она ждала дочь Алису.
Недавно Решетова объявила о расставании с Тимати, подчеркнув, что им удалось сохранить теплые отношения ради сына Ратмира, которому еще нет и года. Хейтеры Насти тут же стали язвить, мол, ей воздалось по заслугами за Алену, которая якобы тяжело переживала предательство музыканта. Шишкова наконец решила прояснить ситуацию, пишет Starhit.ru.
«Они уже летали вместе, когда я была беременна, — разоткровенничалась 27-летняя блондинка в сторис, имея в виду Тимура и Решетову. — А в целом, да, она не виновата».
Правда, вскоре Шишкова удалилась провокационную публикацию, а вслед за этим в личном блоге Насти появился гневный пост. Вот только кому она его посвятила — пока неизвестно. «Как искусно этот 2020-й обнажает всю сущность людей», — парировала Анастасия.
Вечная невеста: история любви Анастасии Решетовой и Тимати
Что касается Тимати, то он предпочитает сохранять нейтралитет в этой любовной истории и делится лишь рабочими моментами. Недавно рэпер оставил лейбл Black Star и создал свой бизнес, продолжая при этом заниматься музыкой.
«Номер один на всех музыкальных площадках страны за сутки. Скучно. Может, мне закончить карьеру, чтобы вас больше не бесить, и Моргенштерну не бесить остальной шоу-биз рекордными цифрами», — делился он недавно итогами успешного дуэта с Моргенштерном.