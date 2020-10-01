Алена Шишкова: Тимати и Решетова летали вместе, когда я была беременна

Недавно Решетова объявила о расставании с Тимати, подчеркнув, что им удалось сохранить теплые отношения ради сына Ратмира, которому еще нет и года. Хейтеры Насти тут же стали язвить, мол, ей воздалось по заслугами за Алену, которая якобы тяжело переживала предательство музыканта. Шишкова наконец решила прояснить ситуацию, пишет Starhit.ru.

«Они уже летали вместе, когда я была беременна, — разоткровенничалась 27-летняя блондинка в сторис, имея в виду Тимура и Решетову. — А в целом, да, она не виновата».

Правда, вскоре Шишкова удалилась провокационную публикацию, а вслед за этим в личном блоге Насти появился гневный пост. Вот только кому она его посвятила — пока неизвестно. «Как искусно этот 2020-й обнажает всю сущность людей», — парировала Анастасия.

Вечная невеста: история любви Анастасии Решетовой и Тимати

Что касается Тимати, то он предпочитает сохранять нейтралитет в этой любовной истории и делится лишь рабочими моментами. Недавно рэпер оставил лейбл Black Star и создал свой бизнес, продолжая при этом заниматься музыкой.