Уехал из страны и не вернулся: соведущий Малышевой из «Жить здорово» вышел на связь после исчезновения

Как выяснилось, врач не может покинуть Израиль из-за карантина, сообщает Sobesednik.ru. Герман Шаевич уехал из России в феврале. По некоторым данным, он отправился лечить почки, но так и не вернулся. Малышева даже делала с Гандельманом программу о том, как лечить почечную колику. Именно с этой проблемой и столкнулся ведущий, передает Dni.ru.