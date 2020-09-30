Появились новые детали в деле о гибели дочери Конкина

Артист не доверяет результатам экспертизы, которые показали, что в крови девушки было обнаружено около трех промилле алкоголя. Стоит отметить, что это почти в два раза больше, чем было у Михаила Ефремова в деть смертельного ДТП. Также в анализах дочери Владимира Конкина обнаружили следы сильнодействующего снотворного, пишет Dni.ru.

Теперь же появились неопровержимые доказательства того, что София за полчаса до смерти покупала бутылку спиртного. В распоряжении прессы появились кадры с камер видеонаблюдения магазина, в котором отоварилась наследница актера. Судя по кадрам, она взяла с полки бутылку вина и расплатилась на кассе. На видео заметно, что на выходе дочь артиста держит покупку в руках.

Кадры сделаны за десять минут до того, как София пришла в фитнесс-центр. Вероятно, она выпила содержимое бутылки сразу, как покинула магазин. По слухам, сотрудники спортивного комплекса, где случилась трагедия, видели, что девушку рвало красной жидкостью перед тем, как спуститься в воду. Также от нее пахло спиртным. Персонал не стал выводить дочь Владимира Конкина, так как она вела себя вполне тихо.