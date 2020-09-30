Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с Кристиной Асмус

Сведения о романе 69-летнего кинематографиста появились недавно. Учителя и Асмус якобы видели вместе во время прогулки в центре Москвы.

По данным анонимных источников, режиссер и актриса вышли из ресторана на Патриарших прудах, сели в машину и уехали. «На Патриарших прудах, может, я и был, но без Кристины Асмус. Мы с ней в прекрасных дружеских отношениях», — прокомментировал Учитель, пишет Lenta.ru.

Режиссер заявил, что хотел позвонить Кристине и поддержать ее в связи с тем, что актриса попала в больницу. «Все, что пишут о нас, чушь», — рассказал Учитель.