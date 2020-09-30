Галерея: тартусцы ворвались в свой первый Burger King, образовав очереди

Выдержанный в уютных тонах интерьер ресторана подчеркивает свойственный Северным странам традиционный натурализм, уже знакомый посетителям по таллиннским ресторанам Burger King.

«Весной мы обещали открыть первый ресторан за пределами Таллинна до конца года, и город Тарту, второй по численности населения город Эстонии, и Lõunakeskus, как крупнейший торговый центр в Южной Эстонии – самое подходящее для нас место», – прокомментировала выбор места открытия ресторана сети быстрого питания руководитель береговой торговли и питания Tallink Grupp Катре Кываск.

По словам руководителя торгового центра Lõunakeskus Марью Йеэдас, Тарту давно ожидал прихода Burger King. «Мы очень рады, что первый Burger King за пределами Таллинна открылся именно в Lõunakeskus. На данный момент, в Lõunakeskus открыты 22 различных ресторана; мы планируем и в дальнейшем предлагать нашим клиентам на выбор разнообразные пункты питания, создавая новые и интересные места», – сказала Йеэдас.

Ресторан Burger King в Lõunakeskus, как и другие рестораны сети, соблюдает строгие стандарты для обеспечения безопасности всех посетителей и персонала. Работники ресторана носят маски для лица, у всех сотрудников в начале смены измеряется температура тела, а помещения ресторана подвергаются частой уборке и дезинфекции. Гостей также просят соблюдать безопасное расстояние и пользоваться средствами для мытья рук и дезинфекции в ресторане.

За последние месяцы сеть ресторанов наняла на работу и обучила более 30 сотрудников, которые будут работать в новом ресторане в тартуском регионе.