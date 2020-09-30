Покутный и Адаричев написали песню Стасу Михайлову. Теперь на нее вышел удивительный клип

51-летний Стас Михайлов вместе с дуэтом Artik & Asti представил новую песню «Возьми мою руку» этой зимой, но студийная запись появилась лишь в марте, пишет МУЗ-ТВ.
Слова и музыка написаны нашими эстонскими авторами Владимиром Адаричевым и Андреем Покутным.
Сейчас, спустя несколько месяцев, поклонники музыкантов наконец-то могут увидеть эффектный клип на лирическую композицию. Режиссером видео стал Юджин, который ранее сотрудничал с Burito, Нюшей, Артемом Качером и другими артистами.
По словам Михайлова, ему давно хотелось выпустить эту песню, но он не мог найти вокалистку, которая смогла бы пережить песню вместе с ним. Идеальной кандидатурой оказалась 30-летняя Анна Дзюба, она же Асти.
Певица исполнила в клипе сразу несколько ролей: она позировала в эффектном наряде из жемчуга, лежа на острове из цветов посреди моря. Чувственно смотрела в глаза Стасу, стоя на крыше машины в центре мегаполиса и предстала ангелом, которого встретил артист среди руин.
В песне мы соединили несколько музыкальных стилей, и, мне кажется, у нас получился отличный трек!