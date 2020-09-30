Покутный и Адаричев написали песню Стасу Михайлову. Теперь на нее вышел удивительный клип

Слова и музыка написаны нашими эстонскими авторами Владимиром Адаричевым и Андреем Покутным.

Сейчас, спустя несколько месяцев, поклонники музыкантов наконец-то могут увидеть эффектный клип на лирическую композицию. Режиссером видео стал Юджин, который ранее сотрудничал с Burito, Нюшей, Артемом Качером и другими артистами.

По словам Михайлова, ему давно хотелось выпустить эту песню, но он не мог найти вокалистку, которая смогла бы пережить песню вместе с ним. Идеальной кандидатурой оказалась 30-летняя Анна Дзюба, она же Асти.

Певица исполнила в клипе сразу несколько ролей: она позировала в эффектном наряде из жемчуга, лежа на острове из цветов посреди моря. Чувственно смотрела в глаза Стасу, стоя на крыше машины в центре мегаполиса и предстала ангелом, которого встретил артист среди руин.