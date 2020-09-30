Брэд Питт поплатился за каникулы с молодой любовницей

Бреду Питту дорого обошлось его путешествие в компании двадцатисемилетний подружки Николь Потуральски. Конечно, само романтическое путешествие удалось. Но его последствия так огорчили Бреда, что он даже пожалел, что предпринял этот вояж. Дело в том, что после его возвращения в Америку Анджелина Джоли надолго лишила своего экс-супруга права видеться с детьми.
Береженого Бог бережет! Анджелина Джоли беспокоилась о воссоединении ее бывшего мужа Брэда Питта со своими детьми после того, как он отправился во Францию со своей новой девушкой Николь Потуральски на фоне пандемии коронавируса.
«Анджелина настояла на карантине Брэда на 14 дней после его возвращения из Франции, сославшись на рост числа случаев COVID-19 в стране», - эксклюзивно сообщает порталу Us Weekly источник, - «Она не хотела, чтобы дети получили вирус».
Бред хотел пройти два теста «с перерывом» в надежде «сократить период карантина», но Джоли «не приняла это», согласно источнику.
В конце концов, Питт согласился на карантин и с тех пор «возобновил встречи с детьми», сообщает порталу Us Weekly источник.
Как мы ранее писали, Бред и 27-летняя Потуральски приземлились в аэропорту Париж-Ле-Бурже 26 августа, в тот же день, когда стало известно об их романе. Позже они перебрались в Шато Мираваль, поместье на юге Франции, которое Питт и Джоли купили в 2008 году и где они поженились в 2014 году.
- эксклюзивно сообщил инсайдер порталу US Weekly.
Хотя роман Питта с немецкой моделью не появлялся в заголовках до этого лета, они впервые были замечены вместе в ноябре 2019 года на концерте Канье Уэста в Лос-Анджелесе. Источник эксклюзивно сообщил порталу US Weekly ранее в этом месяце, что отношения «в настоящее время, спокойно развиваются, и Николь не бегает, крича о своей любви к Брэду с крыш». Однако подающия надежды супружеская пара, у которых разница в возрасте 29 лет, «полностью влюблены друг в друга», добавил источник.
Звезда Бойцовского клуба ранее был женат на Дженнифер Энистон с 2000 по 2005 год и Джоли с 2014 по 2019 год. Мистер и миссис Смит все еще борются за опеку над своими пятью младшими детьми: Пакс, 16, Захара, 15, Шайло, 14 лет и близнецы Нокс и Вивьен, 12 лет. В 18 лет их старший, Мэддокс, который учится в Университете Йонсей в Южной Корее, по закону считается взрослым.