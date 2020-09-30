Брэд Питт поплатился за каникулы с молодой любовницей

Береженого Бог бережет! Анджелина Джоли беспокоилась о воссоединении ее бывшего мужа Брэда Питта со своими детьми после того, как он отправился во Францию ​​со своей новой девушкой Николь Потуральски на фоне пандемии коронавируса.

Модель Николь Потуральски ФОТО: скриншот instagram.com/nicole_poturalski

«Анджелина настояла на карантине Брэда на 14 дней после его возвращения из Франции, сославшись на рост числа случаев COVID-19 в стране», - эксклюзивно сообщает порталу Us Weekly источник, - «Она не хотела, чтобы дети получили вирус».

Бред хотел пройти два теста «с перерывом» в надежде «сократить период карантина», но Джоли «не приняла это», согласно источнику.

В конце концов, Питт согласился на карантин и с тех пор «возобновил встречи с детьми», сообщает порталу Us Weekly источник.

Как мы ранее писали, Бред и 27-летняя Потуральски приземлились в аэропорту Париж-Ле-Бурже 26 августа, в тот же день, когда стало известно об их романе. Позже они перебрались в Шато Мираваль, поместье на юге Франции, которое Питт и Джоли купили в 2008 году и где они поженились в 2014 году.

«Забирая Николь в Мираваль на их бывшую годовщину свадьбы, Брэд точно знает, что он делает, и какую реакцию он получит от Анджелины. Ему просто все равно, собирается ли Анджелина наброситься. Он ожидает, что она это сделает».

- эксклюзивно сообщил инсайдер порталу US Weekly.

Хотя роман Питта с немецкой моделью не появлялся в заголовках до этого лета, они впервые были замечены вместе в ноябре 2019 года на концерте Канье Уэста в Лос-Анджелесе. Источник эксклюзивно сообщил порталу US Weekly ранее в этом месяце, что отношения «в настоящее время, спокойно развиваются, и Николь не бегает, крича о своей любви к Брэду с крыш». Однако подающия надежды супружеская пара, у которых разница в возрасте 29 лет, «полностью влюблены друг в друга», добавил источник.