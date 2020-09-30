Чт, 1.10.2020
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Молодится не только Киркоров: Лайма Вайкуле выпустила новый клип с MONATIK

Лайма Вайкуле

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Только недавно мультиартист MONATIK и легендарная Лайма Вайкуле сообщили, что записали совместный трек, состоящий из их двух композици – «УВЛИУВТ» и «Я вышла на Пикадилли», и вот они уже выпустили клип на эту песню, сообщает портал Segodnya.

Пожалуй, это самый неожиданный дуэт этой осени, но он, похоже, не разочаровал зрителя. Как всегда, в клипе у MONATIK много стильной хореографии, а яркие декорации и костюмы добавляют атмосферности видеоработе.

В течение всего видео Лайма в кадре не появляется, но в конце зрителей и поклонников Вайкуле ждет сюрприз!

Музыканты познакомились в прошлом году на фестивале Laima Rendezvous в Юрмале, куда MONATIK приехал по приглашению Лаймы.

«Я так рад, что Лайма согласилась и эта идея ей понравилась, и сегодня мы можем услышать "УВЛИУВТ на улице Пикадилли"», – поделился MONATIK.

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