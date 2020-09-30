Молодится не только Киркоров: Лайма Вайкуле выпустила новый клип с MONATIK

Только недавно мультиартист MONATIK и легендарная Лайма Вайкуле сообщили, что записали совместный трек, состоящий из их двух композици – «УВЛИУВТ» и «Я вышла на Пикадилли», и вот они уже выпустили клип на эту песню, сообщает портал Segodnya.
Пожалуй, это самый неожиданный дуэт этой осени, но он, похоже, не разочаровал зрителя. Как всегда, в клипе у MONATIK много стильной хореографии, а яркие декорации и костюмы добавляют атмосферности видеоработе.
В течение всего видео Лайма в кадре не появляется, но в конце зрителей и поклонников Вайкуле ждет сюрприз!
Музыканты познакомились в прошлом году на фестивале Laima Rendezvous в Юрмале, куда MONATIK приехал по приглашению Лаймы.
«Я так рад, что Лайма согласилась и эта идея ей понравилась, и сегодня мы можем услышать "УВЛИУВТ на улице Пикадилли"», – поделился MONATIK.