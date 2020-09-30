Молодится не только Киркоров: Лайма Вайкуле выпустила новый клип с MONATIK

Пожалуй, это самый неожиданный дуэт этой осени, но он, похоже, не разочаровал зрителя. Как всегда, в клипе у MONATIK много стильной хореографии, а яркие декорации и костюмы добавляют атмосферности видеоработе.

В течение всего видео Лайма в кадре не появляется, но в конце зрителей и поклонников Вайкуле ждет сюрприз!

Музыканты познакомились в прошлом году на фестивале Laima Rendezvous в Юрмале, куда MONATIK приехал по приглашению Лаймы.