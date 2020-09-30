Поклонница Эминема установила мировой рекорд по количеству татуировок с музыкантом

Поклонница Эминема, у которой на теле вытатуированы 16 портретов американского рэпера, установила новый мировой рекорд.

В Книге рекордов Гиннеса говорится, что Никки Паттерсон из Абердина является рекордсменкой по количеству татуировок одного и того же артиста. Мастеру маникюра было 19, когда она сделала свою первую татуировку звезды «The Real Slim Shady». Сейчас ей 35 лет, у нее 52 татуировки, 28 из которых, включая портреты, посвящены ее музыкальному кумиру.

Никки начала делать татуировки, когда ей было 18, начав со случайного солнца с улыбающимся лицом. Затем она перешла к своему кумиру. «Я услышала Стэна, когда мне было 14. Никогда раньше не слышала ничего подобного», - сказала она, добавив, что это поразило ее.

Никки говорит: «Я полюбила татуировки. Портреты стала делать три года назад, и я люблю абсолютно все в них. Я обожала их, и мне нужно было сделать больше».

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«Он был единственным постоянным мужчиной в моей жизни, и я видела, как он выступал вживую», - делится девушка.

Она написала в Книгу рекордов Гиннеса во время изоляции. После тщательной проверки и доказательств мировой рекорд был подтвержден. Официальный мировой рекорд был установлен за 15 портретов, и с тех пор она добавила еще один.

Татуировки, сделанные тремя разными художниками в Абердине, Эдинбурге и Честере, откуда она родом, включают ее руки, ноги, грудь и пальцы. «Даже я теряю счет», - говорит девушка.