ТОП-6 самых депрессивных знаков Зодиака

Люди часто сталкиваются с плохим настроением, но сравнивать это временное явление с депрессией ни в коем случае нельзя. Последняя выступает серьезным заболеванием, столкнувшись с которым лучше обратиться к врачу.

Как пишет Popcornnews.ru, астрологи назвали ровно шесть из 12 представителей знаков зодиака, которые наиболее подвержены депрессии. Сразу подчеркнем, что, если вы не обнаружили себя в списке, но плохое настроение и упадок сил сопровождает вас ежедневно, лучше обратиться за помощью.

Рыбы

Первыми в списке, и надо отметить не случайно, оказались Рыбы. Этот знак зодиака сталкивается с депрессией чаще, чем все остальные. Рыбам свойственно думать о других людях в ущерб себе. При этом сокрытие собственных эмоций ради «удобности» общения вряд ли кому-то пойдут на пользу.

Рак

Далее следует Рак, который очень давно признан одним из самых чувствительных и сентиментальных. Люди под этим знаком зодиака постоянно нуждаются в одобрении своих действий, а также подтверждении чувств со стороны окружающих. Их главной проблемой является плохая переносимость недостатка внимания.

Скорпион

На третьей позиции расположился Скорпион, которому характерно глубокое переживание как позитивных эмоций, так и негативных. В любые отношения, как любовные, так и дружеские этот знак зодиака вкладывается по максимуму, с огромной страстью и вовлеченностью. Тяжело представить, с какой болью им дается каждые разрывы с близкими. Чаще всего, именно это становится причиной развития их депрессии.

Козерог

Очень сдержанные и целеустремленные по своей натуре Козероги сильно разочаровываются, когда любые обстоятельства мешают достигнуть поставленных целей. В подобных случаях они ощущают мощнейшее чувство вины и разочарования. Несмотря ни на что этот знак зодиака отличается стрессоустойчивостью, что и удается им пережить плохие моменты без особых потерь.

Близнецы

Из крайности в крайность регулярно впадают Близнецы. Знак зодиака по своей натуре чередует радостность и беззаботность с грустью и рефлексией. Избежать депрессии им поможет контроль своих личных эмоциональных качелей. В ином случае они могут столкнуться с моральным истощением.

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