20-летний Клаус Шелкле и 22-летняя Беттина Таксиc были студентами из Западной Германии, которые познакомились в 1987 году и влюбились друг в друга. Они решили наполнить свою жизнь приключениями и отправились путешествовать по странам Северной Европы. К сожалению, их вояж по Балтийскому морю закончился печально. Молодая пара подверглась нападению ночью 29 июля 1987 года на борту парома Viking Sally. Еще более любопытной эту историю делает тот факт, что позже этот же паром носил название «Эстония».

Паром носил название Viking Sally с 1980 до 1990 год ФОТО: eestinen.fi

Клаус родился 28 января 1967 года, а Беттина – 10 мая 1965 года. Они решили отправиться в путешествие – купить билет на поезд, поехать из Германии в Стокгольм, оттуда на пароме в Турку, через Финляндию в Лапландию и вернуться домой вдоль норвежского побережья. Они пригласили в поездку еще и друга Клауса Томаса Шмида. Шмид говорил изданию Yle, что он не помнит, как именно возникла эта идея, но он знает, что молодые люди еще какое-то время собирали деньги.

Шелкле и Шмид были друзьями много лет. Оба состояли в футбольном клубе «Штутгарт», оба изучали механику.

Веселый вечер на пароме не предвещал трагедии

Троица покинула Стокгольм во второй половине дня 27 июля. Этот вечер на теплоходе MS Viking Sally, курсировавшем между Финляндией, Швецией и Аландскими островами, отнюдь не был особенным. Они повстречались с несколькими людьми, познакомились друг с другом и наслаждались беззаботной молодостью. Среди людей, с которыми они подружились, был молодой британец, направлявшийся на встречу со знакомым из Финляндии, и финский продавец запчастей, возвращавшийся из деловой поездки в Германию. Позже свидетели рассказали, что Клаус и Беттина были в особенно веселом настроении и с легкостью находили общий язык с незнакомцами. Шмид был более замкнутым, его не очень интересовали вечеринки. В какой-то момент парочка отыскала его и с радостью сообщила, что они познакомились на корабле с замечательным финном, хорошо говорящим по-немецки.

Как это обычно бывает у студентов – особо много денег у них не было. По этой же причине молодые люди решили спать в спальных мешках на палубе под открытым небом. Шмид остался внутри, но все же спал в общей зоне. Он также охранял рюкзаки и другие вещи. В наше время такое уже невозможно.

Примерно в час ночи 28 июля Клаус и Беттина взяли свои спальные мешки и направились на девятую палубу в корме парома. Еще ранее они заметили, что рядом с площадкой для посадки вертолета есть хороший уголок, где можно было бы прилечь. Поскольку освещение там не работало, они были достаточно хорошо спрятаны. В то же время это было не слишком спокойное место – в вечернее время через вертолетную площадку проходило множество людей. На пароме были пассажиры из девяти разных стран.

Клаус Шелкле и Беттина Таксис ФОТО: скриншот видео

Убийство на Viking Sally в 1986 году У будущего парома «Эстония» была довольно кровавая история. Уже через шесть лет после спуска на воду круизный лайнер стал свидетелем первого убийства на борту. Это был рейс из Турку в Стокгольм в 1986 году. Утром 10 июля 1986 года бизнесмен Антти Эльяала со своим деловым партнером и Рейо Хаммаром отправились в свою каюту, в которой Хаммар украл деньги из бумажника Эльяала. Антти Эльяала пригрозил сообщить об этом в полицию, и в тот момент, когда он начал покидать каюту, Хаммар пять раз ударил ее ножом в горло, а затем вместе с сообщником задушил его оторванным куском простыни. Хаммар был приговорен к пожизненному заключению. Позже он сбежал из тюрьмы, убив во время побега тюремного охранника. Хаммар грабил банки, убил топором своего товарища и, наконец, был пойман в Стокгольме. В то время он считался самым опасным преступником Финляндии, но в 2004 году его помиловала президент Тарья Халонен. Уже после этого, человек по имени Андреас Хаммар был вновь осужден, на этот раз за убийство.

Около 3:45 трое датских скаутов, направлявшихся в Финляндию, шли по кораблю. Случайно они оказались там, где заснули Беттина и Клаус. Сначала датчане подумали, что это пьяные пассажиры. Вскоре стало ясно, что люди были серьезно ранены и находились почти в бессознательном состоянии. Все вокруг них было залито кровью. Один из мужчин попытался оказать первую помощь, но сразу понял, что дела обстоят куда серьезнее.

Датчане сообщили о случившемся персоналу и судовая медсестра вместе с охранником отправилась на место происшествия. Поняв, насколько ужасная трагедия произошла, медсестра попросила помощника капитана сообщить об этом финским пограничникам, чтобы они отправили спасательный вертолет. В 5:48 пострадавшие прибыли в больницу Университета Турку. Во время полета Беттина постоянно пыталась защитить себя, видимо полагая, что спасатели были нападавшими. Член спасательной команды Маскулин сказал изданию Yle, что Беттина что-то говорила, но шум вертолета был настолько громким, что ничего невозможно было понять.

Клаус Шелкле по прибытии умер от ранений, хотя судовая медсестра пыталась реанимировать его во время полета. Беттина Таксис была в критическом состоянии с аналогичными травмами. Оба молодых человека получили серьезные удары неизвестным предметом по голове. Один из датчан, нашедший жертв, позже сообщил СМИ, что Беттине был отрезан палец, но полиция этого не подтвердила.

Расследование застопорилось

Первые следователи прибыли на место происшествия в 6:30 на том же вертолете, на котором пострадавшие были доставлены в больницу. Когда паром причалил в 8:10, то полиция уже оцепила порт. Целью было задержать преступника на борту.

По первоначальному плану видеоинтервью должны были быть проведены со всеми находящимися на борту, но, поскольку их было 1400, приняли новое решение. В первую очередь были исключены семьи с детьми и пожилыми людьми. Шмид и молодой британец, на чьей одежде нашли следы крови, были задержаны. Молодой человек утверждал, что это его собственная кровь, которая шла из носа. Хотя судебно-медицинская экспертиза того времени была еще не так развита, полиция в конечном итоге исключила этого человека из списка подозреваемых, потому что кровь скорее всего действительно принадлежала ему. Томас Шмид, конечно же, шокирован, но пытался помочь полиции.

В полиции Турку не было много людей, знающих английский язык, что затрудняло расследование. Анализы ДНК еще только начинали появляться. В то время в основном можно было определить группу крови и то, принадлежала ли кровь человеку или животному. Кроме того, на шведских судах не было полных списков пассажиров. На борту могло быть много пассажиров, личность которых никому не известна.

В августе 1987 года местные рыбаки обнаружили окровавленную одежду, упакованную в полиэтиленовый пакет. Сумка оказалась на необитаемом островке всего в 200 метрах от мест прохождения паромов. Сначала они оставили сумку там, но, вернувшись через год, сумка все еще была там. Они сообщили о находке в полицию. В сумке среди прочего была перчатка с инициалами H.K. Доказательства говорили о том, что одежда попала сюда с Viking Sally, но, к сожалению, и после этого ожидаемого прорыва не произошло.

В последующие годы было допрошено большинство пассажиров, хотя личность некоторых установить так и не удалось. Следователи несколько раз бывали на борту Viking Sally, пытаясь найти новые улики, но ничего. Никаких посторонних, никаких полезных видеоматериалов, никаких очевидных мотивов... Беттина Таксис ничего не помнила о том, что произошло.

C 1992 года паром принадлежал предприятию Estline и носил название «Эстония» ФОТО: Li Samuelson/SCANPIX/Code 40235/Scanpix

Новые разработки

Спустя годы было опубликовано описание двух подозреваемых. Оба получили прозвище шапочник, так как носили очень своеобразные шапки. Наконец, полиция поймала одного из них в Западной Германии и вычеркнула его из списка подозреваемых. Второй шапочник оказался неуловимым. Его описывали как 30-летнего, ростом 175 сантиметров, с темными волосами. Он был грязным и говорил сам с собой по-английски. Одет был в зеленую или черную шерстяную шапку с закатанными краями, вязаный свитер, ботинки и носил тканевый рюкзак.

Комиссар Курт Аллопаэус ФОТО: скриншот видео

В 2019 году полиция объявила, что наконец-то опознала главного подозреваемого. Однако имя, пол, возраст или национальность подозреваемого полицеские не раскрыли, а лишь заявили, что подозреваемый жив и, вероятно, действовал в то время в одиночку. Позже было добавлено, что убийца не знал своих жертв.

11 сентября этого года полиция Турку, наконец, подтвердила, что давнее убийство раскрыто, и дело передано в прокуратуру. Власти пока не раскрыли личность подозреваемого и не объяснили, почему никто не был задержан, если преступник известен.

Если прокурор найдет достаточно доказательств, чтобы квалифицировать произошедшее как умышленное убийство, дело будет передано в суд. В противном случае виновный наверняка избежит наказания, поскольку срок давности за убийство в Финляндии истекает через 20 лет. К настоящему времени убийца смог безнаказанно прожить 33 года. «Я не знаю, живы ли еще родители Клауса, но они будут счастливы, если эта история закончится», – сказал Шмид репортеру Yle весной.