Мачеха Нюши написала книгу, в которой раскрыла все тайны звездной семьи

До недавнего времени Оксана предпочитала оставаться в тени своего мужа Владимира Шурочкина и его знаменитой дочери — Нюши. Больше десяти лет они с супругом успешно занимались продюсированием певицы. Теперь же наблюдают за ее карьерой со стороны — в какой-то момент артистка отказалась сотрудничать с членами своей семьи.

Теперь Шурочкина выпускает собственную книгу о шоу-бизнесе, буквально сотканную из откровений. Почему Нюша пошла на такой шаг? Тяжело ли было вести семейный бизнес?

Кроме того, в книге много неожиданной информации о многочисленных друзьях и коллегах Оксаны по шоу-бизнесу. С какими сложностями приходилось сталкиваться Константину Меладзе? Важно ли всегда потакать артистам в их желаниях? Сильно ли разнится конкуренция в шоу-бизнесе и большом спорте? Тут у Оксаны тоже есть опыт — ее дочь, сестра Нюши Мария Шурочкина — олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию.

«Идея написать эту книгу появилась в голове абсолютно внезапно, — рассказала Оксана Шурочкина. — И оказалась очень настойчивой. О профессии «продюсер» в нашей стране достаточно поверхностные знания, больше половины которых и вовсе не соответствуют сегодняшней действительности. По меньшей мере 70 процентов населения глубоко убеждены, что продюсеры — это те самые люди, которые только и делают, что рубят бабло и сидят где-нибудь на Канарах, безмятежно потягивая самое дорогое игристое. Никто не знает, какой это адский труд, какие это тяжелые деньги, какие сумасшедшие риски и сколько вообще разбитых судеб на ниве этого самого продюсирования».