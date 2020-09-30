Российский сводник Листерман рассказал, за какую сумму познакомил Шейк с Роналду

Они были вместе на протяжении пяти лет - с 2010 по 2015 год. По его словам, он попросил тогда сто тысяч долларов. При этом он заметил, что сейчас за подобные знакомства со звезд берет куда меньше. Всему виной кризис.

«Раньше это было 100 тысяч долларов, сейчас 30. Клиентов стало меньше. Но у меня в контракте есть пункт, что олигарх может отблагодарить меня в случае свадьбы. Иногда сумма благодарности составляет 100 тысяч долларов, иногда меньше», - говорит Петр Листерман.

Также Листерман заметил, что у него в жизни было огромное количество жен. Больше пяти лет с одной девушкой он жить не может. Причем, как сказал сводник, претендовать на его сердце имеют право девушки до 25 лет.