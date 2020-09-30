Кто на самом деле родил Евгению Петросяну сына?

Программа Пятого канала «Светская хроника» провела расследование и узнала, пользовались ли услугами суррогатной матери Петросян и Брухунова.
Евгений Петросян впервые показал сына! На кого похож ребенок юмориста? Как «молодой» отец справляется с новой ролью? Почему Татьяну Брухунову не видели беременной? И кто на самом деле родил артисту долгожданного наследника?
Юмористу исполнилось 75 лет! В свой день рождения Петросян преподнес настоящий подарок поклонникам: показал маленького сына. «По чертам малыша прям видно, что это его ребенок: его нос, глаза. Я как увидела, сразу же, вот улыбка, как у Петросяна», — поделилась впечатлениями Анна Калашникова.
Информация о том, что Петросян и Брухунова стали родителями, прозвучала в прессе еще в марте 2020-го. СМИ писали, что ребенок появился на свет в Арабских Эмиратах и родила его, якобы, суррогатная мать. Друзья пары тогда подтвердили эту информацию. «Петросян и его жена Таня обратились тогда к суррогатной матери, и она выносила их ребенка», — рассказал художник Никас Сафронов.
Супруги действительно летали в Дубай в начале весны: купались, загорали, катались на верблюдах по пустыне. Но тему пополнения в семье до последнего момента никак не комментировали. И вот, наконец, они решили поделиться с миром своим счастьем. «Это действительно было не самым простым шагом показать и рассказать, учитывая наше желание как можно дольше сохранить это все в покое, тишине», — прокомментировала Татьяна Брухунова.
Такая откровенность в день юбилея Евгения Вагановича для многих стала неожиданностью. «Для меня это удивление! Требую генетическую экспертизу!» — заявил Николай Басков. На вопрос подписчика о том, кто родил маленького Вагана, артист ответил лаконично — жена. Тем самым, он опроверг слухи о суррогатном материнстве. «У Евгения Вагановича жена, которая все это сделала за него. А сперматозоид, ну, наверное, его можно уговорить в любом возрасте», — выразила мнение актриса Яна Поплавская. «Он, знаете, такой! Ух, мужчина! И в общем, фору даст всем молодым!» — поделилась впечатлениями о Евгении Вагановиче Калашникова.
Брухунова утверждает: родила сама и все девять месяцев вела себя как настоящая шпионка. Она выкладывала на своей странице фото годичной давности. «Ну до поры до времени они скрывали, а когда уже дело, так сказать, набрало ход, то уже что скрывать? Во-первых, уже животик не скроешь — это раз. И радость на лице тоже не скроешь — это два», — рассказал юморист Леонид Натапов в интервью.
Но особо внимательные пользователи интернета заметили нестыковки. Например, когда Татьяна каталась зимой на коньках в Санкт-Петербурге и судя по срокам, в тот момент Брухунова уже была глубоко беременна. Станет ли женщина в положении рисковать здоровьем и выходить на лед?
«Конечно, прийти к суррогатному материнству — самый лучший выход! Самый легкий! То есть, ты красивая ходишь в балахонах и через некоторое время получаешь конвертик с готовым ребенком», — объяснила психолог Наталья Толстая.
Когда сомневающиеся подписчики посоветовали Брухуновой выложить фото с беременным животом, чтобы рассеять слухи, девушка отреагировала жестко.
«Это аморально предлагать мне такое только для того, чтобы кого-то успокоить! Вы в своем уме? Может быть, результаты анализов и УЗИ тоже приложить? А то еще скажут, что живот накладной. Да что с вам такое, люди?» — написала гневный пост Татьяна Брухунова на своей страничке в Instagram.
Но полностью скрыться от общественности Татьяне не удалось: в Сети всплыли снимки, на которых отчетливо виден округлившийся живот девушки.
«Я поздравила Евгения Вагановича. Я поздравила, правда! И пожелала не останавливаться в этом процессе», — рассказала Ирина Воробей.
Друзья Евгения Вагановича делятся: Петросян прекрасно справляется с ролью «молодого» отца. «Это же второе дыхание, когда рождается сын. Он придает тебе силы и импульсы. Есть желание жить, желание работать, сделать счастливыми своих родных и близких, своего ребенка долгожданного», — поделился мыслями юморист Карен Аванесян.
Оказывается, с появлением на свет Вагаши, как ласково называют мальчика родители, исполнилась давняя мечта юмориста. Так кто на самом деле родил юмористу ребенка: суррогатная мать или сама Татьяна? Может спутница Петросяна и правда гений конспирации? И просто удачно маскировала свое положение?
Но какова не была бы история появления на свет маленького Вагана, на его дальнейшую жизнь это вряд ли повлияет. Малыш явно будет расти в любви, заботе и достатке. Главное, чтобы у родителей хватило сил и здоровья его воспитать.