Кто на самом деле родил Евгению Петросяну сына?

Евгений Петросян впервые показал сына! На кого похож ребенок юмориста? Как «молодой» отец справляется с новой ролью? Почему Татьяну Брухунову не видели беременной? И кто на самом деле родил артисту долгожданного наследника?

Юмористу исполнилось 75 лет! В свой день рождения Петросян преподнес настоящий подарок поклонникам: показал маленького сына. «По чертам малыша прям видно, что это его ребенок: его нос, глаза. Я как увидела, сразу же, вот улыбка, как у Петросяна», — поделилась впечатлениями Анна Калашникова.

Информация о том, что Петросян и Брухунова стали родителями, прозвучала в прессе еще в марте 2020-го. СМИ писали, что ребенок появился на свет в Арабских Эмиратах и родила его, якобы, суррогатная мать. Друзья пары тогда подтвердили эту информацию. «Петросян и его жена Таня обратились тогда к суррогатной матери, и она выносила их ребенка», — рассказал художник Никас Сафронов.

Супруги действительно летали в Дубай в начале весны: купались, загорали, катались на верблюдах по пустыне. Но тему пополнения в семье до последнего момента никак не комментировали. И вот, наконец, они решили поделиться с миром своим счастьем. «Это действительно было не самым простым шагом показать и рассказать, учитывая наше желание как можно дольше сохранить это все в покое, тишине», — прокомментировала Татьяна Брухунова.

Такая откровенность в день юбилея Евгения Вагановича для многих стала неожиданностью. «Для меня это удивление! Требую генетическую экспертизу!» — заявил Николай Басков. На вопрос подписчика о том, кто родил маленького Вагана, артист ответил лаконично — жена. Тем самым, он опроверг слухи о суррогатном материнстве. «У Евгения Вагановича жена, которая все это сделала за него. А сперматозоид, ну, наверное, его можно уговорить в любом возрасте», — выразила мнение актриса Яна Поплавская. «Он, знаете, такой! Ух, мужчина! И в общем, фору даст всем молодым!» — поделилась впечатлениями о Евгении Вагановиче Калашникова.

Брухунова утверждает: родила сама и все девять месяцев вела себя как настоящая шпионка. Она выкладывала на своей странице фото годичной давности. «Ну до поры до времени они скрывали, а когда уже дело, так сказать, набрало ход, то уже что скрывать? Во-первых, уже животик не скроешь — это раз. И радость на лице тоже не скроешь — это два», — рассказал юморист Леонид Натапов в интервью.

Но особо внимательные пользователи интернета заметили нестыковки. Например, когда Татьяна каталась зимой на коньках в Санкт-Петербурге и судя по срокам, в тот момент Брухунова уже была глубоко беременна. Станет ли женщина в положении рисковать здоровьем и выходить на лед?