Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии

«С большой печалью я сообщаю, что Тимоти скончался сегодня днем в окружении меня и друзей после пяти месяцев борьбы с лейкемией», – сказано в публикации.

ВИЧ у Брауна был обнаружен в 1995 году, а рак крови диагностировали в 2007-м. Для лечения лейкемии американцу была сделана пересадка костного мозга в берлинской клинике, а спустя три года у мужчины пропали признаки ВИЧ.