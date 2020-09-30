«Сделаем генетическую экспертизу»: продюсер «Ласкового мая» призвал Леру Кудрявцеву раскрыть правду о ее сыне

Недавно Лера Кудрявцева дала интервью Ксении Собчак. Телеведущая рассказала свою версию событий об отношениях с первым мужем — барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. По ее словам, супруг изменял ей, а позже любовница преследовала ее и в подробностях описывала проведенные ночи.
Из-за слов продюсера «Ласкового мая» Лера Кудрявцева подала на него в суд. Телеведущая надеется, что Андрей Разин сядет минимум на два года. Она называет клеветой его заявление, что та бросила сына от Ленюка Жана в роддоме.
Андрей Разин отреагировал на интервью Кудрявцевой в Instagram. Продюсер заявил, что телеведущая опять врет о своей биографии. Он изложил свою версию событий. Продюсер уверен, что Ленюк с другом познакомился с Кудрявцевой и ее подругой в ресторане, после чего их недвусмысленно пригласили в номер.
«Что же ты правду не расскажешь? Давай сделаем генетическую экспертизу, которая покажет, что Ленюк никакого отношения не имеет к твоему ребенку, хоть он и воспитывал его 16 лет, пока ты строила карьеру в Москве. И смерть мамы Сережи, которая не смогла это пережить, тоже на твоей совести», - написал Андрей Разин.
Продюсер зол из-за того, что Кудрявцева «прицепилась» к «Ласковому маю» и построила свою карьеру в шоу-бизнесе благодаря звездному мужу. Тем более что ребенок был незапланированным. Мама Кудрявцевой настаивала на аборте, но врач запретил из-за проблем с почками.