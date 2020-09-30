«Сделаем генетическую экспертизу»: продюсер «Ласкового мая» призвал Леру Кудрявцеву раскрыть правду о ее сыне

Андрей Разин отреагировал на интервью Кудрявцевой в Instagram. Продюсер заявил, что телеведущая опять врет о своей биографии. Он изложил свою версию событий. Продюсер уверен, что Ленюк с другом познакомился с Кудрявцевой и ее подругой в ресторане, после чего их недвусмысленно пригласили в номер.

«Что же ты правду не расскажешь? Давай сделаем генетическую экспертизу, которая покажет, что Ленюк никакого отношения не имеет к твоему ребенку, хоть он и воспитывал его 16 лет, пока ты строила карьеру в Москве. И смерть мамы Сережи, которая не смогла это пережить, тоже на твоей совести», - написал Андрей Разин.

Продюсер зол из-за того, что Кудрявцева «прицепилась» к «Ласковому маю» и построила свою карьеру в шоу-бизнесе благодаря звездному мужу. Тем более что ребенок был незапланированным. Мама Кудрявцевой настаивала на аборте, но врач запретил из-за проблем с почками.