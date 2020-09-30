Говорят звезды: как вы относитесь к своим бывшим после расставания

Астрология утверждает, что каждый знак зодиака по-разному относится к расставанию со своим любовным партнером. Также каждый знак зодиака по-своему воспринимает своих бывших.

Овны — это довольно активные личности, которые проявляют данную активность абсолютно во всех сферах жизни.

Привязываются Овны достаточно легко, а вот отпускать человека им удается с трудом. В итоге получается, что Овны часто видят в своих бывших обычных друзей

У Тельцов может быть два вида реакции на расставание. Те, кто разрыв переживает очень болезненно, забывают о своём партнере раз и навсегда. Кто относится к этому более легко, могут думать о прошлых отношениях ещё на протяжении долгого времени.

Близнецы — это сентиментальные личности, которым тяжело пережить любое расставание. Тем более, со своей второй половинкой.

Близнецы сильно страдают и не могут забыть о своем партнере ещё очень долго после расставания. Для решения данной проблемы им нужно переключиться на что-то другое.

Увидеть расстроенного Рака после расставания будет почти невозможно. Эти личности сильные, хотя и чувствительные, и не будут выставлять на показ свои чувства.

Проявить слабость они могут только когда вокруг никого нет. Благодаря сильному характеру Раки просто продолжают двигаться дальше после разрыва отношений.

Для комфортной жизни Львам необходимо ощущать внимание со стороны окружающих людей. При расставании Львы может и погрустят, но недолго. Спустя некоторое время они просто найдут себе другого партнёра.

Девы очень сдержанные. Хоть иногда они и проявляют эмоции, однако в большинстве случаев они ведут себя как интеллигентные и замкнутые личности.

Из-за такой замкнутости они не возвращаются к прошлым неудачным отношениям. Общение с бывшим партнёром Дева прекращает полностью.

Весы - это добрые и заботливые люди. При этом данная доброта распространяется на все отношения, даже если они уже прошли.

Именно поэтому Весам расставаться со своим партнером очень тяжело, хотя о своих бывших Весы всегда вспоминают добрыми словами.

Скорпионы - это скрытные личности, которые мало кому открывают свою душу и рассказывают о чувствах. В случае расставания они также все держат в себе, из-за чего окружающие могут даже не понять, что у Скорпиона что-либо произошло.

Бывший партнёр Скорпиона может подумать, что к нему и вовсе ничего не испытывали. Однако это не мешает Скорпиону хорошо относиться к своим бывшим.

Увидеть Стрельца расстроенного из-за расставания со своим любовным партнёром почти невозможно. Для представителей данного знака зодиака подобное событие ничем не отличается от других, которые происходят каждый день. Стрелец просто найдет себе нового партнера или же какое-то хобби.

Козерог вкладывает все свои силы, чтобы сохранить отношения с партнёром. В случае же расставания Козерогам нужно время, чтобы осознать, что все окончено.

У представителей данного знака зодиака не укладывается в голове то, что их могут бросить. Поэтому через некоторое время они могут даже снова сойтись со своим бывшим.

Водолеи - это гордые личности, которые вряд ли полностью откроются своему партнеру. Подобная отстраненность позволяет Водолею спокойно перенести любое расставание. С прошлым партнёром они не будут поддерживать никаких отношений.