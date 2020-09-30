«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в нижнем белье

На размещенном кадре 24-летняя знаменитость снимает себя в зеркало, стоя в ванной комнате. Она сфотографировалась в нижнем белье белого цвета с цветочным принтом американского бренда Are You Am I стоимостью 145 долларов. «Хорошая ванная», — подписала она пост, который набрал пять миллионов лайков.

Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях. «Я хочу быть такой же стройной», «Горячо», «Ты шикарна!», «Кендалл сотворили боги», «Твое тело меня мотивирует», «Богиня!» — писали фанаты.

Ранее в сентябре Кендалл Дженнер поделилась серией откровенных кадров с отдыха. Она попозировала с собранными в пучок волосами в желтом купальном костюме. На другом кадре ее запечатлели загорающей у озера.