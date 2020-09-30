Смотрите, какую месячную зарплату хотят для себя россияне. А мы были бы довольны такой?

У соседа всегда трава зеленей. Эта поговорка говорит о том, что мы часто смотрим на жизнь других, и она кажется нам лучше, чем собственная. Но если посмотреть через восточную границу и сравнить, то можно сделать вывод, что у нас все довльно неплохо, пишет topnews.ru.
Российская онлайн-платформа Webbankir провела исследование, связанное с желаемой суммой зарплаты у россиян. Эксперты собирали и анализировали данные в конце сентября, в исследовании поучаствовали более 1600 жителей страны.
Большая часть опрошенных заявила, что для нормальной жизни им необходимо зарабатывать в месяц свыше 50 000 рублей (555 евро по сегодняшнему курсу). Такой уровень желаемых доходов назвала треть россиян.
Еще 25% опрошенных считают для себя нормальной сумму в 70 000 —100 000 рублей в месяц (777 - 1 111 евро). Есть и те, кто имеет более скромные запросы. Так, 22,6% респондентов согласны и на 35 000 - 50 000 (388 - 555 евро) ежемесячного дохода. Еще 5,4% участников исследования обойдутся суммой в 20 000 - 35 000 (222 - 388 евро). И только 0,5% респондентов отметили, что их устроит 20 000 или меньшая сумма.
Самыми высокими запросами по поводу зарплаты обладают россияне, живущие в Москве и Подмосковье. Среди них приемлемым считают для жизни ежемесячную зарплату выше 100 000 в месяц 34,8% опрошенных. Еще 33,2 процента согласны на заработок в 70 000 - 100 000.
Как правило, доходы россиян не соответствует их потребностям. Об этом заявили 90,9% респондентов.