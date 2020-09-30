Смотрите, какую месячную зарплату хотят для себя россияне. А мы были бы довольны такой?

У соседа всегда трава зеленей. Эта поговорка говорит о том, что мы часто смотрим на жизнь других, и она кажется нам лучше, чем собственная. Но если посмотреть через восточную границу и сравнить, то можно сделать вывод, что у нас все довльно неплохо, пишет topnews.ru.