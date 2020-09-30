Ср, 30.09.2020
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Раймонд Паулс: есть только один ответ, как бросить пить

Раймонд Паулс

ФОТО: Arvīds Janemanis

Гость Арманда Трипанса программы Rezervēts на телеканале 360TV - маэстро Раймонд Паулс. В коротком отрывке композитор раскрывает, что в его жизни не так много друзей, а также комментирует свои сложные отношения с алкоголем, пишет rus.tvnet.lv.

В программе Паулс откровенно признался, что у него хорошие отношения со многими людьми, но близких друзей у него нет. «У меня такой характер, я не умею», - сказал маэстро.

Также Паулс отмечает, что отсутствие близкого общения может быть связано с тем, что музыкант в свое время полностью перестал употреблять алкоголь, так как это могло закончиться трагедией.

Раймонд Паулс отметил, что многие спрашивают его о том, как бросить пить. «У меня только один ответ, как можно не пить - не пить. Только так. Отказаться от всего», - поделился композитор.

Он также подчеркнул, что надо уметь в компаниях сказать «нет», когда кто-то предлагает выпить. «Чем ты популярнее, тем больше вокруг тебя людей, с которыми можно посидеть, выпить. Так все и начинается.

Популярность вредит тебе, если ты не умеешь от этого каким-то образом ограничиться», - отметил маэстро.

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