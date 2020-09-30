Наш эстонский TARANTINO: у каждого свой фетиш, кто-то делает это стоя на голове, а кто-то снимает видео и получает удовольствие

Портал Limon.ee связался с ребятами и пригласил в редакцию, чтобы узнать, что сподвигло их на такие действия и как они планируют развлекать страну в будущем. Мэри Джейн пришла к нам со своим честно заработанным iPhone. У нашего TARANTINO, почти как и американского режиссера, просто грандиозные планы на будущее. О них он рассказал в интервью руководителю портала Limon.ee Эдгару Гергель. Место для съемок мы выбрали самое подходящее - у картинны Саскии Касемаа - «На мостике».

«Сегодня мы не в автобусе, и в такой, более приличной одежде. Мэри Джейн и Тарантино - Прив-е-е-т!» - начинаю я интервью.

- Вот эту девушку вы недавно видели в автобусе 1А. Как ты себя после этого чувствуешь?

- Абсолютно спокойно, адекватно, хоть не все это понимают, я чувствую себя на все 100.

- TARANTINO. Откуда у тебя, во-первых, такое имя?

- Это как Квентин Тарантино. Он же самоучка, сам по себе. Вот и я так же приходил к этому сам, поэтому решил взять такой псевдоним. И получилось достаточно круто, мне кажется.

- Смотрю, ты уже пришла к нам в редакцию с новым айфоном.

- Да, это именно так. Я его освоила, хоть у меня до этого не было айфонов.

- Как много матных слов ты использовала во время съемок всего этого видео сумасшедшего?

- Я считаю, что это видео было максимально матерное, потому что эмоций было чересчур. Обычно я так много не матерюсь.

- TARANTINO. Тебе вопрос самый главный. Ты же мужчина, ты охранял Мэри Джейн от всяческих нападок?

- Конечно. Я всегда смотрю, чтобы никакие люди не сделали ничего, что могло бы ей помешать и нашей съемке. Все, что угодно может произойти.

- В автобусе ты ехала одна?

- Да, я не знаю, кто снял меня на телефон и отправил вам фотографию.

- Изначально мы не хотели это афишировать, ваше лицо у нас было заштриховано. Но потом появилось видео. Как твои родственники и друзья отреагировали?

- Половина меня поддерживает, другая половина выразила мне свое мнение по этому поводу, но сколько людей - столько мнений, поэтому я ни капельки на это не обижаюсь, поэтому я только рада тому, что каждый высказывает свое.

- TARANTINO. Это довольно серьезно вести такой канал, раздавать айфоны. Еще что-то подобное планируется у вас?

- Я еще планирую несколько шоу в ближайшее время, это будет не менее бомбезно, чем про айфон. Поэтому все, кто видит нас, поддерживайте обязательно нас. Чем больше будет подписчиков на канале, тем больше возможностей будет у меня делать крутые розыгрыши.