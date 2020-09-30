Наш эстонский TARANTINO: у каждого свой фетиш, кто-то делает это стоя на голове, а кто-то снимает видео и получает удовольствие

Для многих художников и скульпторов полуголые люди - это целое искусство. А вот в Эстонии девушка в купальнике, да еще и в автобусе - повод для скандала. Блогеры @Мэри Джейн и @TARANTINO на прошлой неделе поставили на уши всю страну своей выходкой в автобусе 1А и не только...
Портал Limon.ee связался с ребятами и пригласил в редакцию, чтобы узнать, что сподвигло их на такие действия и как они планируют развлекать страну в будущем. Мэри Джейн пришла к нам со своим честно заработанным iPhone. У нашего TARANTINO, почти как и американского режиссера, просто грандиозные планы на будущее. О них он рассказал в интервью руководителю портала Limon.ee Эдгару Гергель. Место для съемок мы выбрали самое подходящее - у картинны Саскии Касемаа - «На мостике».
«Сегодня мы не в автобусе, и в такой, более приличной одежде. Мэри Джейн и Тарантино - Прив-е-е-т!» - начинаю я интервью.
- Вот эту девушку вы недавно видели в автобусе 1А. Как ты себя после этого чувствуешь?
- Абсолютно спокойно, адекватно, хоть не все это понимают, я чувствую себя на все 100.
- TARANTINO. Откуда у тебя, во-первых, такое имя?
- Это как Квентин Тарантино. Он же самоучка, сам по себе. Вот и я так же приходил к этому сам, поэтому решил взять такой псевдоним. И получилось достаточно круто, мне кажется.
- Смотрю, ты уже пришла к нам в редакцию с новым айфоном.
- Да, это именно так. Я его освоила, хоть у меня до этого не было айфонов.
- Как много матных слов ты использовала во время съемок всего этого видео сумасшедшего?
- Я считаю, что это видео было максимально матерное, потому что эмоций было чересчур. Обычно я так много не матерюсь.
- TARANTINO. Тебе вопрос самый главный. Ты же мужчина, ты охранял Мэри Джейн от всяческих нападок?
- Конечно. Я всегда смотрю, чтобы никакие люди не сделали ничего, что могло бы ей помешать и нашей съемке. Все, что угодно может произойти.
- В автобусе ты ехала одна?
- Да, я не знаю, кто снял меня на телефон и отправил вам фотографию.
- Изначально мы не хотели это афишировать, ваше лицо у нас было заштриховано. Но потом появилось видео. Как твои родственники и друзья отреагировали?
- Половина меня поддерживает, другая половина выразила мне свое мнение по этому поводу, но сколько людей - столько мнений, поэтому я ни капельки на это не обижаюсь, поэтому я только рада тому, что каждый высказывает свое.
- TARANTINO. Это довольно серьезно вести такой канал, раздавать айфоны. Еще что-то подобное планируется у вас?
- Я еще планирую несколько шоу в ближайшее время, это будет не менее бомбезно, чем про айфон. Поэтому все, кто видит нас, поддерживайте обязательно нас. Чем больше будет подписчиков на канале, тем больше возможностей будет у меня делать крутые розыгрыши.
- А мы продолжаем. У меня был самый главный вопрос... меня не столько айфон интересовал, не столько муравьи. Меня интересовала судьба «Биг Мака», который ты украла в «МакДоналдсе»?
- Вы же видели, что я возвращаю этот «Биг Мак» девочке. Она немного ошарашена, потом мы узнали, что она была «тиктокершей», поэтому не думаю, что ее это сильно шокировало, вы же знаете нынешних «тиктокеров».
- Ты как считаешь. Оправданны ли такие осуждения, что полуголая девушка появилась в автобусе?
- Нет, я считаю это абсолютно неоправданным. Конечно, кого-то это может шокировать, но мы появились ради того, чтобы наше население перестало быть унылым и про него перестали так считать другие люди.
- У вас канал открыт с какой-то конкретной целью. Чего вы пытаетесь добиться в Эстонии?
- Мы хотим, чтобы у нас здесь был местный рынок контента, который люди привыкли смотреть на российском ютубе и на американском ютубе. А здесь у нас ничего такого не происходит, я поставил себе цель сделать здесь единственный канал, где я - русский блогер - буду мутить подобные вещи и встречаться не только с ребятами, а в дальнейшем, возможно, и со звездами. Все будет круто, нужно немножко подождать.
- Тем людям, которые сидят на диване, умничают, комментируют вас, можете сказать им что-то приятное?
- Я желаю им добра, счастья, что бы вы мне не писали в личные сообщения, чего происходит много в последнее время, я к этому абсолютно нейтрально отношусь и ничего против вас не имею.
TARANTINO: «Хочу создать в Эстонии творческое объединение, где будут находиться все творческие люди, которые считают, что они сами по себе что-то могут. Если вы занимаетесь музыкой, если вы монтируете круто видео, если вы снимаете клипы, если вы поете, если делаете биты. Все, кто считает, что умеет делать что-то крутое, давайте создадим здесь команду, которая будет рвать и российский шоу-бизнес, и зарубежный. Пишите. Особенно хотелось бы найти ребят, которые круто умеют петь».
- Мэри Джейн. Невозможно всю жизнь выполнять какие-то задания и получать за них ценные призы. Чем ты зарабатываешь себе на жизнь?
- Пока что я учусь и на данный момент не работаю официально, умею быть барменом и официантом, что умеют почти все в наше время. Пока что я кручусь-верчусь, но думаю, что в будущем разовьем контент до такой степени, что мне нужно будет выполнять желания, нужно будет всего лишь снимать видео.
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