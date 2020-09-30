Продолжение скандального фильма «Борат» выйдет перед выборами в США

Сообщается, что вторая часть фильма снималась тайно во время пандемии. О чем пойдет речь в сиквеле, пока не известно, при этом самого Коэна недавно заметили в Лос-Анджелесе в образе его персонажа из первой части - казахстанского журналиста Бората Сагдиева.

Точная дата выхода фильма пока не называется, однако, по словам источников издания, премьера состоится на Amazon Prime Video до ноябрьских выборов в США.

Первая часть фильма под названием «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вышла в прокат в 2006 году и столкнулась с неоднозначной реакцией у зрителей. В фильме британский комик Саша Барон Коэн играет роль казахстанского журналиста, который путешествует по США, чтобы жениться на звезде Playboy и сериала «Спасатели Малибу» Памеле Андерсон. Прокат «Бората» в кинотеатрах был запрещен в нескольких странах, в том числе в России.