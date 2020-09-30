«Большая проблема»: Никита Ефремов рассказал о трудностях в семье

Старший сын Михаила Ефремова в гостях у актрисы и блогера Агаты Муцениеце сообщил о проблемах, с которыми столкнулся после развода.

Никита Ефремов на шоу «Честный развод» рассказал, что пытался справиться с одиночеством пагубными для здоровья способами. «Иногда мне хотелось пострадать, я нашел оправдание тому, что мог напиться или пропустить что-то», — признался артист.

По словам актера, такие жизненные неприятности, как развод, заставляют Ефремова прибегать к помощи из вне. «Людьми, едой — всем, чем можно. Зависимое поведение — большая проблема. Я в свое время обратился за помощью».

Стоит отметить, что во время интервью Никита ни разу не заговорил об отце.