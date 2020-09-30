Без макияжа и с сигаретой: в Сеть попало неудачное фото 71-летней Аллы Пугачевой

Одна из самых талантливых артисток отечественной эстрады Алла Пугачева несколько лет не выступает на большой сцене. 71-летняя легендарная певица наслаждается времяпрепровождением со своим супругом Максимом Галкиным и детьми. Стоит отметить, что Лиза и Гарри в этом году стали первоклассниками, звездные родители присутствовали на линейке и поддержали их в столь трогательный момент.
Легендарная Алла Пугачева не раз прибегала к хирургическому вмешательству, чтобы продлить свою молодость и подчеркнуть красоту. По словам певицы, она делала маленькие подтяжки.
«Нити - это ужасно. Только легкие операции», - говорила примадонна.
Недавно в Сети появилось фото, которое опубликовали папарацци. 71-летняя Пугачева предстала без макияжа, расположившись на кресле и одиноко курила. Стоит отметить, что певица давно борется с пагубной привычкой.
Смотритре фото ЗДЕСЬ!
Поклонники встали на защиту любимой певицы, отметив, что публиковать такие фото некорректно.
«Как не красиво такое выставлять», «У каждого из нас есть неудачнее фото! И она не скрывает возрас», «Вы сами то кто вообще?», «И что тут такого !!»,- отметили пользователи Сети.