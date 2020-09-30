В Таллинне пройдет аниме фестиваль, от которого вы просто ахнете

Очередной, 14-й JAFF пройдет со 2 по 11 октября в кинотеатрах ARTIS и T1 Cinamon и предложит публике более 20 фильмов. Для тех, кто решил остаться дома, к фестивалю можно приобщиться в онлайн версии на платформе Elisa Stage.

Зрители, кому интересен мир японской анимации в этом году смогут увидеть новые анимационные ленты «Cвязанные миры», «Её голубое небо», «Привет, мир!», «Гостиница Окко». Герои этих лент совершают невероятные путешествия во времени, пространстве и даже нащают мир духов.

В программе также полюбившаяся публике «Патема наоборот» и классическая психоделическая анимация «Паприка» Сатоси Кона, сопровождающая в мир подсознания.

В программу также включён невероятно трогательный фильм «Храбрый отец в сети» о потерявшем работу папаше, который пытается восстановить отношения с сыном в виртуальной среде Final Fantasy XIV, где он находит лучший путь для коммуникации, чем в реальном мире.

Фестиваль откроется 2 октября фильмом Аншул Чаухан «Наоборот / Офис», получившим Гран-при PÖFF в 2019 году.

JAFF давно вышел за рамки анимационного фестиваля, поэтому вы также сможете увидеть хорошие фильмы из Японии и Азии. 1

В программе «Красная дорожка», «Правда» Хироказа Кореэды, открывшая в прошлом году Венецианский кинофестиваль, и хит-блокбастер Такеши Миике «Первая любовь», премьера которого состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне в Испании.

В сентябре JAFF представил зрителям ретроспективу к юбилею японского классика Акиры Куросавы. Для тех, кто не смог познакомиться с его творчеством, на фестивале будет показан документальный фильм «Русские сны Акиры Куросава» о создании оскароносного фильма «Дерсу Узала». Планируется также показ фильма того же автора «Скрытая крепость», по которой Джордж Лукас написал свой легендарный сценарий «Звездных войн».

В программе «Versus» мы традиционно сравниваем аниме и художественный фильм по его мотивам. На этот раз - классического «Покемон - я выбираю тебя!» и голливудскую версию о детективе Пикачу.

Рекомендуем друзьям посмотреть документальный фильм «Кампай! Сестры Сакэ» о трех предпринимательницах, продолжающих семейные традиции, решив заняться мужским бизнесом - приготовлением этого традиционного напитка. В предыдущие века это считалось недопустимым, но со временем все изменилось, и сакэ , произведённое тремя сёстрами обладает исключительно хорошими свойствами .

Нас ждут также приятные анимационные сюрпризы - «Путешествие принца» из Франции мастера анимации Ксавье Пикара и южнокорейского режиссера Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима ... и снова весна». Это тоже не случайный выбор, потому что сам Ким Ки Дук сейчас находится в Эстонии, чтобы снимать здесь свой новый художественный фильм! Излюбленный фильм будет показан с пленки, на экране проекция 35-миллиметровой копии этого легендарного фильма.

Имя Макото Синкая прогремевшего на весь мир со своими фильмам «Девушка, изменившая погоду» и «Твое имя» демонстрируется для новых и постоянных поклонников самобытного жанра анимации.

Отдать последнюю дань уважения памяти художников аниматоров, погибших в пожаре Kyoto Animation, возможно на фильме Исчезновение Харуки Сузумия, тихий голос и К-On.

К сожалению, молодежное мероприятие фестиваля J-Zone², запланированные на 2-4 октября, перенесены на весну 2021 года из-за вируса Covid-19.

Ваша безопасность очень важна для нас. В наших кинотеатрах вы найдете дезинфекционные станции. Кино Артис также предоставляет возможность использовать многоразовые маски.

Будьте здоровы и до встречи!

JAFF поддерживается городом Таллинном, Eesti Kultuurkapital, Посольством Японии и многими другими.

Сайты фестивалей

www.animefest.eu

www.facebook.com/jaff.eu

www.kino.ee

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