Марина Александрова открыла семейную тайну под редким фото с детьми

ктриса Марина Александрова рассказала подписчикам своей страницы в Instagram, что у нее есть две даты рождения. Она раскрыла свой секрет, сопроводив его редким совместным фото с обоими детьми.

На снимке авторства фотографа Ксении Засецкой можно увидеть Александрову в объятьях сына Андрея и дочери Кати. Роскошная шевелюра актрисы надежно скрыла лица ее наследников от любопытных глаз. «У меня два дня рождения, настоящий и официальный, так случилось, поэтому все астрологические гороскопы на меня не действуют, — начала свой рассказ звезда. — Мой знак зодиака — любовь! Людям, рожденным под этим знаком, свойственно искать ее повсюду».

Фанаты артистки пришли в недоумение и забросали ее вопросами о ее «двойном» появлении на свет. Оказалось, что папа Марины Александровой был военным и она родилась в Венгрии. Местные власти вместо даты 29 августа указали, что будущая актриса родилась 29 сентября.

«Я родилась в Венгрии, поэтому менять официальные бумаги было очень проблематично, молодые родители не смогли добиться правильного перевода документов и посольских бумаг, поэтому я так и осталась с двумя днями рождения, — разъяснила Марина Александрова. — Во всех официальных документах день рождения — 29-го сентября, а на самом деле у меня рождения 29-го августа».

Instagram @mar_alexandrova

Как только стало ясно, в чем дело, в комментариях началась перепись таких же пострадавших от бюрократических ошибок.