Петр Порошенко заразился коронавирусом

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заразился коронавирусом и лечится дома, сообщает РИА.
«Получил положительный тест на COVID. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта более коварная. Значительно более коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Призываю всех украинцев беречь себя!» – написал он в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным, на Украине выявлены 204 932 случая COVID-19, скончались 4 065 человек, выздоровели 90 250.