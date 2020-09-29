Петр Порошенко заразился коронавирусом

«Получил положительный тест на COVID. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта более коварная. Значительно более коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Призываю всех украинцев беречь себя!» – написал он в Twitter.