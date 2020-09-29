Стань блогером за 1990 евро: расценки на услуги популярных эстонских блогеров

Сайт молодых блогеров – Мерилин Нау и Аниты Сибул, носит одноименное с их компанией название «Kullakaevurid». Интересно, что слово «kullakaevur» переводится на английский, как «golddigger», а это, в свою очередь, подразумевает кого-то, кто вступает в романтические отношения ради денег, а не любви. Давайте выясним, какие услуги предоставляют девушки на своем сайте, и почему, все это так дорого стоит.
Вообще, уже давно не секрет, что те же Instagram аккаунты раскрученных блогеров являются платформами для продвижения эскорта. Разумеется не все этим занимаются, но многих часто разоблачают. Тому подтверждением являются такие Telegram каналы, как например «Рынок Шкур». Но, не будем злорадствовать. По словам девушек, их цель передать свои навыки и обучить искусству блогерства.
Итак, что же случилось с компанией, созданной совместно Мерилин Нау и Анитой Сибул? Девушки открыли собственную компанию «Куллакаевур», которая обучает других вести блоги. Изначально, многие задались вопросом, почему Мерилин, которая работает на онлайн платформе OnlyFans (сервис популярный в индустрии развлечений для взрослых), и Анита, любящая обнажаться для рекламных кампаний – почему они просят почти две тысячи евро за пять недель обучения?
Мерилин Нау, прославившаяся благодаря первому сезону реалити-шоу «Rannamaja», и Анита Сибул, создательница контента для социальных сетей, основали свою компанию в августе, чтобы начать обучение других.
Но даже до первого обучения возникли проблемы, так как сайт вовсе не работал. Веб-сайт обучающей компании, работающей под названием Kullakaevur OÜ, содержит следующий текст в качестве введения:
С самого начала основания компании, Мерилин и Аните пришлось противостоять критике и оправдывать высокую цену: ведь за пять недель обучения с учеников просят 1990 евро!
Журнал Kroonika связался с Мерилин Нау и спросил, почему возникли проблемы с сайтом. «Ничего страшного. Обновления», - коротко ответила девушка. На дополнительный вопрос, работает ли еще компания, она лаконично ответил: «Конечно».
Дорогие читатели, как вы считаете, оправдана ли такая цена, или девушки слишком высоко ценят свои услуги?
Вот как описываются услуги за почти две тысячи евро на сайте «золото-искательниц»: В течение пяти недель вы получите десять дней физической подготовки с тренерами, домашние задания на полный рабочий день, индивидуальную работу и их анализ, личную обратную связь и группу поддержки 24/7. Физические дни обучения составляют в общей сложности 40 аудиторных часов, которые, помимо теории, также состоят из практики, групповой работы и семинаров, чтобы участники могли сразу применить и закрепить новые знания. Здесь также есть индивидуальная обратная связь, которая поможет вам достичь ваших целей.