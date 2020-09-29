Стань блогером за 1990 евро: расценки на услуги популярных эстонских блогеров

Вообще, уже давно не секрет, что те же Instagram аккаунты раскрученных блогеров являются платформами для продвижения эскорта. Разумеется не все этим занимаются, но многих часто разоблачают. Тому подтверждением являются такие Telegram каналы, как например «Рынок Шкур». Но, не будем злорадствовать. По словам девушек, их цель передать свои навыки и обучить искусству блогерства.

Итак, что же случилось с компанией, созданной совместно Мерилин Нау и Анитой Сибул? Девушки открыли собственную компанию «Куллакаевур», которая обучает других вести блоги. Изначально, многие задались вопросом, почему Мерилин, которая работает на онлайн платформе OnlyFans (сервис популярный в индустрии развлечений для взрослых), и Анита, любящая обнажаться для рекламных кампаний – почему они просят почти две тысячи евро за пять недель обучения?

Мерилин Нау, прославившаяся благодаря первому сезону реалити-шоу «Rannamaja», и Анита Сибул, создательница контента для социальных сетей, основали свою компанию в августе, чтобы начать обучение других.

Но даже до первого обучения возникли проблемы, так как сайт вовсе не работал. Веб-сайт обучающей компании, работающей под названием Kullakaevur OÜ, содержит следующий текст в качестве введения:

«Создатели и тренеры компании Мерилин Нау и Анита Сибул - честно и без фильтров передают знания и уроки, полученные в ходе своей карьеры, чтобы те, кто поступает на обучение, могли быстро и профессионально добиться успеха».

С самого начала основания компании, Мерилин и Аните пришлось противостоять критике и оправдывать высокую цену: ведь за пять недель обучения с учеников просят 1990 евро!

Журнал Kroonika связался с Мерилин Нау и спросил, почему возникли проблемы с сайтом. «Ничего страшного. Обновления», - коротко ответила девушка. На дополнительный вопрос, работает ли еще компания, она лаконично ответил: «Конечно».

Дорогие читатели, как вы считаете, оправдана ли такая цена, или девушки слишком высоко ценят свои услуги?