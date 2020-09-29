Отвратительно! Эстонские телеведущие смастерили в прямом эфире презерватив из бараньих кишок

Мадли и Маде из Таллиннского городского музея будут проводить в Старом городе «Секскурсии». «В феврале следующего года откроем выставку "Неприличный Таллинн". Поскольку при подготовке к выставке мы узнали много интересного, о чем хотим рассказать и другим людям, в так называемых турах по Старому городу можно будет принять участие», - сказала директор музея Маде Исак.

Какие они - самые развратные места в истории эстонской столицы?

«Я бы сказала, что это улица Виру, Дункри и Каламая. В начале 20 века на улице Виру кучковались проститутки. Борделей в то время там уже не было. А на улице Дункри трудилась известная жрица любви, чья жизнь завершилась очень трагично», - рассказывает куратор выставки Мадли Вендик.

Прежде, чем ведущие начнут делать презервативы из бараньих кишок своими руками, зрителей познакомят со средствами контрацепции наших предков. На первой картинке вещь 1350 года до нашей эры. Из Древнего Египта. Эта вещь была на мумии. Некоторые историки предполагают, что это средство контрацепции, но есть скептики, считающие, что эта вещь использовалась для ритуалов. Сделано из говяжьей кожи.

Далее в программе говорят о японском средстве контрацепции 15 века. Сделано, вероятно, из панциря черепахи и презервативе из льна, в конце 15 столетия сильно распространялся сифилис, нужно было что-то предпринять. Итальянец сшил из льна презервативы и протестировал на 1100 мужчинах. Никто из них сифилисом не заболел. И еще из кишок делали средства контрацепции, поэтому на одном из снимков казанова надувает презерватив, чтобы проверить, нет ли в нем проколов. И порванные кондомы можно было заклеить костяным клеем и использовать многократно.

Далее ведущие перейдут к изготовлению презервативов из бараньих кишок. В ход шел огурец. И производилось много процедур. Ни один резиновый или латексный презерватив нельзя поставить и в сравнение, ведь из бараньих кишок кондом самый мягкий и приятный. В магазинах сейчас можно найти такие средства контрацепции. Это для тех, у кого аллергия на латекс.