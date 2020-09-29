Вт, 29.09.2020
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Письмо читательницы: муж устроил мне бойкот, а я беременна, что делать?

Беременность, снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

31-летняя Лариса делится с нашими читателями своими переживаниями, которые, совсем не напрасны, ведь женщина беременна, а с мужем что-то не так... 

«У меня такая ситуация... Муж не разговаривает со мной две недели, из-за того, что я отказалась идти учиться новой профессии. По своей нынешней работу никак не найду, да и пока работала – платили мало, а сейчас тем более никто и не возьмет. Дело в том, что я в положении, второй триместр, учеба вечерняя, ехать далеко от дома. Возвращаться поздно. Муж меня обвинил в том, что я ничего не хочу, и на все попытки помириться никак не реагирует. Так же он не интересуется состоянием моего здоровья, перестал отвозить на консультацию к врачу рано утром (раньше возил). Такое ощущение, что он испытывает мое терпение. Что делать в данной ситуации? Ведь у меня в 31 год родится первый ребенок? Стоит ли жертвовать здоровьем будущего малыша ради семьи?» - спрашивает Лариса. 

Дорогие комментаторы, что вы посоветуете Ларисе в данной ситуации?

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.

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