Письмо читательницы: муж устроил мне бойкот, а я беременна, что делать?

«У меня такая ситуация... Муж не разговаривает со мной две недели, из-за того, что я отказалась идти учиться новой профессии. По своей нынешней работу никак не найду, да и пока работала – платили мало, а сейчас тем более никто и не возьмет. Дело в том, что я в положении, второй триместр, учеба вечерняя, ехать далеко от дома. Возвращаться поздно. Муж меня обвинил в том, что я ничего не хочу, и на все попытки помириться никак не реагирует. Так же он не интересуется состоянием моего здоровья, перестал отвозить на консультацию к врачу рано утром (раньше возил). Такое ощущение, что он испытывает мое терпение. Что делать в данной ситуации? Ведь у меня в 31 год родится первый ребенок? Стоит ли жертвовать здоровьем будущего малыша ради семьи?» - спрашивает Лариса.