Певица Зара поменяла мужа-депутата на любовника-спорстмена

Прожили они вместе всего лишь полтора года. Но после этого карьера Зары резко пошла в гору. Певицу взяли в популярный проект Первого канала «Фабрика звезд». Ее продвижением занялся знаменитый продюсер Виктор Дробыш. И хотя вряд ли кто-то запомнил даже одну ее песню, она получила почетное звание заслуженной артистки России, выступала с сольными концертами в Кремле и даже стала одним из доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.

Никак не ладилась у певицы только личная жизнь. В 2008 году Зара вышла замуж за начальника управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергея Иванова, ушедшего ради нее из прежней семьи. У них родились двое сыновей - Даниил и Максим. Тем не менее и этот брак спустя восемь лет распался.

- Мы с Сергеем не справились, - признавалась Зара в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». - Бывает такое. Я из-за этого очень переживала. А потом поняла, что у меня такая прекрасная семья, у меня такие мальчики, и весь мой мир в них. Сейчас все мои мечты связаны с ними. Мне хочется, чтобы они были не только моей опорой, а чтобы у них все в жизни сложилось. Могу сказать, что с Сергеем сейчас у нас стали лучше отношения, чем были в браке. Может быть, он понял какие-то свои недочеты.

А два года назад певица неожиданно для всех оказалась в центре громкого сексуально-политического скандала. Телеканал «Дождь» тогда сообщил про ее тайную связь с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, которого официальный представитель российского МИД Мария Захарова и несколько журналисток обвинили в грязных домогательствах.

- Близкие становятся заложниками скандалов с харассментом, - ерничала ведущая «Дождя» Анна Монгайт. - Что чувствует сейчас певица Зара, как утверждают наши источники, девушка депутата Слуцкого? Та самая певица Зара, которая была замужем за сыном главы Совфеда Матвиенко, а потом - бац! - и поет в Сирии на базе Хмеймим под прожекторами российских телеканалов. Спасибо любимому! Недаром он работает главой комитета по внешней политике Госдумы. Вот он, современный социальный лифт!

С тех пор о личной жизни Зары долгое время ничего не было известно. Лишь недавно на своей странице в Instagram она дала понять, что у нее появился новый мужчина. К удивлению многих, им стал не солидный бизнесмен или политик, как прежде, а боец смешанных боевых искусств Артем Лобов, выступающий в турнирах за Ирландию.