Пять участков на теле кота, которые не нужно трогать

Кошки действительно любят ласку и когда их гладят, но не стоит трогать кошку за все части тела, которые вам заблагорассудится!

5. Нос

Иногда у домашних кошек бывает насморк, тогда их нос становится заметно более влажным. Некоторые хозяева трогают кошачий нос руками, чтобы убедиться, что она простудилась. Но кошка может отворачиваться, и избегать рук человека. Дело в том, что нос кошки очень чувствительный, а на руках человека бывают различные запахи, которые могут вызывать раздражение, попадая на кошачий нос. Когда котенок простужается или у него поднимается температура, его нос обязательно становится сухим.

Бывает, что животное начинает чихать, после того как ее нос протерли. Однако иногда кошачий нос становится сухим не из-за болезни. Иногда это может быть вызвано внешней средой. Среда кошки сухая, жарко, поэтому нос котенка легко высушивается.

4. Уши

У кошек много нервных окончаний на ушах, поэтому кошачьи уши очень чувствительны. Когда вы касаетесь или нажимаете на их уши, они испытывают неприятные ощущения и отдергивают их. Владелец должен тщательно проверить, не повреждено ли ухо кошки. Если поводов для беспокойства нет, не трогайте кошачьи ушки.

3. Кошачьи подушечки

Кожа на поверхности подушечек лап кошки толще, чем на других ее частях тела. Внутри подушечек много нервов. Эти нервы позволяют животному воспринимать внешний мир. Благодаря этим чувствительным нервам кошки могут плавно ходить по неровной поверхности. Подушечки полны жира и эластичных волокон, так что подошва кошачьих лап плотно интегрируется с неровностями.

Когда кошка чувствует себя нервно или ей жарко она постоянно потеет, и подушка кошки является единственной структурой с потовыми железами на теле кошки. Кошки не позволяют другим людям прикасаться к ним по своему желанию. Некоторые кошки просто терпят это, в то время как другие сразу отдергивают лапки.

2. Живот

Живот животного очень нежная часть и является объектом защиты. Но когда кошка раскрывает вам свой живот, она показывает свое доверие к вам и чувство безопасности. Но не все кошки любят, когда прикасаются к ее животу, если ваш питомец показывает, что ему не нравятся прикосновения, лучше не настаивать.

1. Хвост