Горяча, как сам ад: Кайли Дженнер еле втиснула свои пышные формы в мини-бикини и озадачила поклонников

На размещенном в сети снимке 23-летняя знаменитость позирует на террасе своего дома в бикини французского люксового бренда Dior с цветочным принтом и золотистых аксессуарах: часах, браслете, подвеске, кольцах и серьгах. Публикация набрала почти 10 миллионов лайков.

Внешний вид Дженнер озадачил ее поклонников. «Почему ее голова такая маленькая?», «Девочка, этот купальник тебе не подходит», «Мне одной кажется, что тут она выглядит совсем иначе?», «Выглядишь отлично, но я бы предпочел, чтобы ты была более естественной. Без имплантов и инъекций», — высказывались они.