Витрина социализма: какое наследство получила Эстония от Советского Союза

Флаг Эстонской ССР ФОТО: Wikipedia

Заводы, дороги, порты…

С требованиями и подсчетами Эстонии мы уже ознакомились. Теперь предлагаем взглянуть, что Таллинн получил от «оккупантов». По сравнению с другими республиками, прибалтийские в СССР были на особом положении – здесь строилась первоклассная инфраструктура, а на прилавках местных магазинов всегда были дефицитные товары.

После освобождения Эстонии от фашистов, Москва выделила республике 3 279 500 миллионов евро. 2 842 200 миллионов евро Эстония получила от других советских республик. Также в Таллинн было направлено 40 тысяч тонн угля и кокса, 11,5 тысяч тонн металла, 1150 автомобилей. За годы «советской оккупации» валовая продукция в промышленности Эстонии возросла в 55 раз, добыча горючих сланцев – в 13,5 раза, объем капиталовложений – в 30 раз. В сельское хозяйство было вложено 6 миллиардов рублей, в результате чего урожайность и сборы зерновых увеличились вдвое, пишет военный историк Михаил Крысин в своей книге «Прибалтийский фашизм. История и современность».

По объему инвестиций в основной капитал на душу населения Эстония обходила все республики Советского союза. Как говорится в материалах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), перед развалом СССР, эстонский ВВП составлял 10700 долларов на душу населения. По тем временам – 46 место в мире. 3

И это несмотря на то, что таких промышленных гигантов, как, например, рижский электротехнический завод ВЭФ, в Эстонии не было. Тем не менее, в республике функционировал Таллиннский машиностроительный завод (ТМЗ), модернизированный силами Советского союза – предприятие оказалось настолько мощным, что считалось государствообразующим. До четверти советской нефтегазовой промышленности работало как раз на станках и приборах, сошедших с конвейера ТМЗ. В 1970-х годах здесь впервые в стране была применена технология воздушного охлаждения во время переработки газа. Кстати, после развала СССР, ТМЗ выжил – он был продан российским бизнесменам. Сегодня он называется Tallinna Masinatehas OÜ и производит аппараты воздушного охлаждения.

Кренгольмской мануфактуре, что в городе Нарва, в современной Эстонии повезло меньше. Советский союз спас фабрику в 1940-х. Предприятие, прекрасно себя чувствовавшее во времена Российской империи, переживало сильнейший кризис после 1920-х. После вхождения Эстонии в СССР, мануфактура получила вторую жизнь – здесь работало 12 тысяч человек, в разы увеличилась площадь производства, было установлено самое современное оборудование. Кренгольмская мануфактура обеспечивала Советский союз тканями и ватой. После распада СССР, завод столкнулся с трудностями в поиске рынков сбыта, накопил долгов и объявил себя банкротом.

В 1994 году банкротство объявил Таллиннский целлюлозно-бумажный комбинат, лучшие годы которого также пришлись на советский период.

Muuga sadam. ФОТО: Toomas Huik

Детище Советского союза – Новоталлиннский морской порт (сейчас – Мууга) был построен в 1986 году. Его называли самым дорогим инфраструктурным проектом послевоенной Европы – стоимость порта оценивалась в 6 миллиардов долларов. В настоящее время 80% всех грузов республики проходят через Таллинн. Грузооборот Мууга составляет 36 миллионов тонн (для сравнения: у соседнего Петербургского – 60 миллионов тонн), а пассажиропоток – 6,51 миллионов человек.

Разумеется, к Новоталлиннскому морскому порту прокладывалась инфраструктура – нефтепроводы, дороги. Все на деньги Советского союза. По своему качеству, эстонские, латвийские и литовские автотрассы занимали первое место в стране (на втором месте была Украина, на третьем – Закавказье).

Эстонская ССР. г.Таллинн микрорайон Вяйке-Ыйсмяэ. За удачную кольцевую планировку микрорайона Вяйке-Ыйсмяэ народный архитектор СССР Март Порт в 1986 году был удостоен Государственной премии СССР. ФОТО: скриншот сайта aif.ru

Как жилось эстонцам?

Пенсионерка Антонина Авдеева рассказывает, что из Ленинграда в Нарву она с друзьями и родственниками ездили «закупаться» - покупали югославские сапоги, чехословацкие рубашки, колбасу, масло, фрукты. Как рассказала женщина АиФ.ru, в отличие от русских, эстонцы эти товары не расхватывали – здесь они не были дефицитными. Тогда в народе ходили шутки из серии «Эстония уже живет при коммунизме».

В начале 1960-х годов в СССР самый высокий доход на душу населения был в Эстонии – 720 рублей. Для сравнения: в другой прибалтийской республике – Латвии – он составлял 717 рублей, в РСФСР – 598 рублей, на Украине – 559 рублей, подсчитала составитель издания «Советская модель экономики: Союзный Центр и республики Прибалтики», доктор исторических наук Елена Зубкова.