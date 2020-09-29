Витрина социализма: какое наследство получила Эстония от Советского Союза

Российское Интернет-издание «Аргументы и Факты» выпустило статью на тему того, какое наследие получила Эстонская Республика от Советского Союза. Читайте далее мнение журналиста АиФ.ru, Надежды Врединой.
6 августа 1940 года, 80 лет назад, Эстония была принята в состав Советского союза. Вместе с соседями по Прибалтике, период с 1940 по 1991 годов правительство Эстонии называет оккупацией. Эстонские власти то подсчитывают суммы претензий к России, как правопродолжателю СССР, то отказываются от планов выбить из Москвы компенсацию, то снова требуют денег.
«Отрицание права требовать компенсации убытков можно рассматривать как отрицание самой оккупации и нанесенного ею ущерба. Поэтому мы не можем отказаться от этого требования, если мы учитываем человеческое достоинство, человеческие потери, если подсчитываем страдания, которые люди пережили в Гулаге», - вот последнее заявление по теме министра юстиции Эстонии Урмаса Рейнсалу, пишет портал lsm.lv.
Сразу после развала Советского союза во всей Прибалтике занялись подсчетом убытков от «оккупации». В Эстонии была создана Государственная комиссия по расследованию репрессивной политики оккупационных сил (ГКРРПОС), работе которой посвящено целое издание – «Белая книга Эстонии». Там, например, говорится, что за годы «советской и фашистской оккупации» страна потеряла 18% населения – порядка 180 тысяч человек. А ущерб, нанесенный советской армией, эстонцы оценивали в 4 миллиарда долларов. «Период немецкой оккупации был сравнительно недолгим, поэтому основное внимание мы уделили советскому периоду» – так глава ГКРРПОС, профессор Торонтского университета Велло Сало 15 лет назад объяснял акцент «Белой книги» именно на советском периоде.
По его мнению, Москва должна расплатиться с Таллинном за жизнь каждого эстонца – выплачивает же Германия компенсации всем пострадавшим от действий Третьего Рейха. А жизнь каждого эстонца профессор Сало тогда оценивал в 75 тысяч долларов. В интервью изданию Eesti Päevaleht он заявлял, что в качестве компенсации за «оккупацию» Россия могла бы отдать Эстонии Новосибирскую область. «Пусть, например, в наше пользование отдадут Новосибирскую область, на территории которой в течение многих лет мы могли бы делать заготовки», – мечтал глава ГКРРПОС.
А в прошлом году размер ущерба от советской «оккупации» обнародовала Комиссия при Министерстве юстиции Эстонии. 92 миллиарда рублей (по какому курсу рассчитывалась эта сумма, и сколько она составляет в евро, в исследовании не уточняется). В материалах Комиссии утверждается, что Советский союз развалил сельское хозяйство республики – Эстония потеряла миллионы гектаров сельскохозяйственных земель (1948 – 1985 г.г., ущерб – 3 миллиарда рублей). СССР признан виновным в загрязнении поверхностных вод (1950 – 1990 г.г., ущерб – 20 миллиардов рублей), и грунтовых вод (ущерб – 60 миллиардов). Изъятие Советским союзом у Эстонии сланцевых ресурсов для производства энергии специалисты Министерства Юстиции оценили в 5 – 9 миллиардов рублей. Плюс неэффективное использование фосфорита – 290 миллионов рублей.
«Международное право позволяет нам предъявлять иски о возмещении ущерба за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств. Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу. В таком случае будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти», – говорил глава комиссии эстонского Министерства ЮстицииТоомас Хийо, цитирует портал ERR.
Заводы, дороги, порты…
С требованиями и подсчетами Эстонии мы уже ознакомились. Теперь предлагаем взглянуть, что Таллинн получил от «оккупантов». По сравнению с другими республиками, прибалтийские в СССР были на особом положении – здесь строилась первоклассная инфраструктура, а на прилавках местных магазинов всегда были дефицитные товары.
После освобождения Эстонии от фашистов, Москва выделила республике 3 279 500 миллионов евро. 2 842 200 миллионов евро Эстония получила от других советских республик. Также в Таллинн было направлено 40 тысяч тонн угля и кокса, 11,5 тысяч тонн металла, 1150 автомобилей. За годы «советской оккупации» валовая продукция в промышленности Эстонии возросла в 55 раз, добыча горючих сланцев – в 13,5 раза, объем капиталовложений – в 30 раз. В сельское хозяйство было вложено 6 миллиардов рублей, в результате чего урожайность и сборы зерновых увеличились вдвое, пишет военный историк Михаил Крысин в своей книге «Прибалтийский фашизм. История и современность».
По объему инвестиций в основной капитал на душу населения Эстония обходила все республики Советского союза. Как говорится в материалах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), перед развалом СССР, эстонский ВВП составлял 10700 долларов на душу населения. По тем временам – 46 место в мире.
И это несмотря на то, что таких промышленных гигантов, как, например, рижский электротехнический завод ВЭФ, в Эстонии не было. Тем не менее, в республике функционировал Таллиннский машиностроительный завод (ТМЗ), модернизированный силами Советского союза – предприятие оказалось настолько мощным, что считалось государствообразующим. До четверти советской нефтегазовой промышленности работало как раз на станках и приборах, сошедших с конвейера ТМЗ. В 1970-х годах здесь впервые в стране была применена технология воздушного охлаждения во время переработки газа. Кстати, после развала СССР, ТМЗ выжил – он был продан российским бизнесменам. Сегодня он называется Tallinna Masinatehas OÜ и производит аппараты воздушного охлаждения.
Кренгольмской мануфактуре, что в городе Нарва, в современной Эстонии повезло меньше. Советский союз спас фабрику в 1940-х. Предприятие, прекрасно себя чувствовавшее во времена Российской империи, переживало сильнейший кризис после 1920-х. После вхождения Эстонии в СССР, мануфактура получила вторую жизнь – здесь работало 12 тысяч человек, в разы увеличилась площадь производства, было установлено самое современное оборудование. Кренгольмская мануфактура обеспечивала Советский союз тканями и ватой. После распада СССР, завод столкнулся с трудностями в поиске рынков сбыта, накопил долгов и объявил себя банкротом.
В 1994 году банкротство объявил Таллиннский целлюлозно-бумажный комбинат, лучшие годы которого также пришлись на советский период.
Детище Советского союза – Новоталлиннский морской порт (сейчас – Мууга) был построен в 1986 году. Его называли самым дорогим инфраструктурным проектом послевоенной Европы – стоимость порта оценивалась в 6 миллиардов долларов. В настоящее время 80% всех грузов республики проходят через Таллинн. Грузооборот Мууга составляет 36 миллионов тонн (для сравнения: у соседнего Петербургского – 60 миллионов тонн), а пассажиропоток – 6,51 миллионов человек.
Разумеется, к Новоталлиннскому морскому порту прокладывалась инфраструктура – нефтепроводы, дороги. Все на деньги Советского союза. По своему качеству, эстонские, латвийские и литовские автотрассы занимали первое место в стране (на втором месте была Украина, на третьем – Закавказье).
Как жилось эстонцам?
Пенсионерка Антонина Авдеева рассказывает, что из Ленинграда в Нарву она с друзьями и родственниками ездили «закупаться» - покупали югославские сапоги, чехословацкие рубашки, колбасу, масло, фрукты. Как рассказала женщина АиФ.ru, в отличие от русских, эстонцы эти товары не расхватывали – здесь они не были дефицитными. Тогда в народе ходили шутки из серии «Эстония уже живет при коммунизме».
В начале 1960-х годов в СССР самый высокий доход на душу населения был в Эстонии – 720 рублей. Для сравнения: в другой прибалтийской республике – Латвии – он составлял 717 рублей, в РСФСР – 598 рублей, на Украине – 559 рублей, подсчитала составитель издания «Советская модель экономики: Союзный Центр и республики Прибалтики», доктор исторических наук Елена Зубкова.
«Их граждане (прибалтийских республик – прим. Ред.) должны были почувствовать преимущества вхождения в состав СССР по сравнению с периодом независимости», – замечает Елена Зубкова.