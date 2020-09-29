Токсиколог рассказал, началась ли вторая волна COVID-19

Скачок числа заболевших коронавирусом может быть началом серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации, однако это не является абсолютным свидетельством начало второй волны COVID-19. Об этом в интервью программе «Абонент доступен» на радио Baltkom заявил российский врач-токсиколог Алексей Водовозов, делится портал Mixnews.lv.
«Вторая волна – это термин не эпидемиологический, а, скорее, журналистский. Как определить вторую волну? Я понимаю, если бы был высокий уровень заболеваемости, потом он скатился бы практически в ноль, а после начался резкий рост. Если мы посмотрим на графики и прирост в разных странах, то про некоторые государства мы действительно можем говорить о том, что началась вторая волна. Например, в Австрии и Израиле, но в большинстве случаев в некоторых странах еще и первая волна не закончилась», – сказал он.
Токсиколог отметил, что можно говорить о точечном начале второй волны COVID-19 в некоторых регионов больших стран.
«Скажем, в Китае, Индии, США, России – в этих странах сложно говорить о начале второй волны в рамках страны. Где-то в провинциях показатели идут вниз, а где-то растут. В России, например, так было, что люди поехали на юг отдохнуть и теперь оттуда все это привезли, на юге тоже подросло количество. Некоторые роддома пришлось переквалифицировать под ковидные стационары», – отметил Водовозов.
Напомним, главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис заявил, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 людям следовало бы по возможности работать дома, социальным учреждениям – ограничить поток посетителей и строго соблюдать правило о ношении масок.