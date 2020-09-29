Токсиколог рассказал, началась ли вторая волна COVID-19

«Вторая волна – это термин не эпидемиологический, а, скорее, журналистский. Как определить вторую волну? Я понимаю, если бы был высокий уровень заболеваемости, потом он скатился бы практически в ноль, а после начался резкий рост. Если мы посмотрим на графики и прирост в разных странах, то про некоторые государства мы действительно можем говорить о том, что началась вторая волна. Например, в Австрии и Израиле, но в большинстве случаев в некоторых странах еще и первая волна не закончилась», – сказал он.