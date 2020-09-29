Побережье Эстонии: лучшие места для отпуска и релаксации этой осенью

Поэтому неудивительно, что здесь можно найти совершенно дикие песчаные пляжи, крутые скалы и шумные курорты.

Пярну - летняя столица Эстонии

Пожалуй, это самый известный курорт Эстонии. Пярну расположен на западном побережье страны. Здесь отдыхающих встречает широкий песчаный пляж, спа-отели, а для вечерних прогулок приглашают не только морское побережье, но и исторический Старый город, богатый архитектурными памятниками.

Пярну и его известный пляж ФОТО: Shutterstock

Пярну смело выбирают и те, кто любит активно отдыхать.

Поблизости расположены тематические парки Valgeranna и Lustipark, а также зеленые пляжи White Beach Golf, а в порту Пярну есть парусные яхт различного формата для плавания по заливу или посещения близлежащих островов.

Хаапсалу - возвращение в Средневековье

Древний город Хаапсалу, основанный в 13 веке, сегодня является популярным курортом на западном побережье Эстонии. Уже в 18 веке его очень любили аристократы из царской России. Хаапсалу с трех сторон окружен морем, старый город украшен деревянными домами, а рядом находится 13 век.

Хаапсалу ФОТО: Shutterstock

Епископский замок - один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых замков в стране. Еще одна достопримечательность Хаапсалу - музей Илоны Викланд, которая иллюстрировала книги Астриды Линдгрен.

Стоит также посетить железнодорожный вокзал, который является самой длинной (216 м) закрытой железнодорожной платформой в Эстонии, построенной в 20 веке.

Здесь же создан Эстонский железнодорожный музей, в котором представлены старинные паровозы и другие экспонаты.

Побережье Онтика - для тех, кто скучает по романтическим пейзажам

Побережье Северной Эстонии отличаются известняковыми скалами.

Побережье Онтики, протянувшееся недалеко от Нарвы примерно на 20 км, необычайно живописно, а высота известняковых скал здесь достигает 57 м.

В Северной Эстонии есть даже впечатляющие водопады.

Онтика ФОТО: Shutterstock

Один из них - водопад Валасте у Котла-Ярве, вода которого падает с высоты 30 м со скалы Онтика.

Водопад Валасте является самым высоким в Эстонии и впечатляет своим великолепием не только летом, но и зимой, когда холод захватывает текущую воду и с помощью ветра, дующего с моря, образует красивые сосульки.

Над водопадом есть смотровая площадка.

Нарва-Йыэсуу - исторический курорт

Великолепные песчаные пляжи, ароматные сосновые леса, минеральные воды… звучат как два в одном. Курорт Нарва-Йыэсуу, расположенный в северо-восточной части Эстонии, недалеко от границы с Россией, восходит к 20 веку.

Вначале этот курорт был фаворитом петербургской знати.

ФОТО: Shutterstock

Курорт называли «Жемчужиной Балтийского моря» и «Северной Ривьерой».

Здесь белые песчаные пляжи тянутся примерно на 7 км.

Вызу-Кясму знакомит туристов с историей мореплавания

Вызу, расположенный в национальном парке Лахемаа, является одним из старейших морских курортов Эстонии.

Вызу окружают интересные достопримечательности, в том числе усадьбы Сагади, Вихула и Палмсе, а также замок Тоолсе. Рядом находится интересная деревня Кясму, которую еще называют деревней эстонских капитанов. Раньше здесь находилась Эстонская школа моряков, в которой сейчас располагается Морской музей Кясму.

Вызу-Кясму ФОТО: Shutterstock

Экспозиция музея знакомит не только с историей судоходства, но и с рыбной ловлей и даже с контрабандой в море.