Вт, 29.09.2020
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Побережье Эстонии: лучшие места для отпуска и релаксации этой осенью

ФОТО: Shutterstock

Эстония, насчитывающая более 1500 островов, может похвастаться относительно длинной береговой линией, пишет канал «Александр "haydamak" Бутенко» на портале Zen.yandex.ru

Поэтому неудивительно, что здесь можно найти совершенно дикие песчаные пляжи, крутые скалы и шумные курорты.

Пярну - летняя столица Эстонии

Пожалуй, это самый известный курорт Эстонии. Пярну расположен на западном побережье страны. Здесь отдыхающих встречает широкий песчаный пляж, спа-отели, а для вечерних прогулок приглашают не только морское побережье, но и исторический Старый город, богатый архитектурными памятниками.

Пярну и его известный пляж

ФОТО: Shutterstock

Пярну смело выбирают и те, кто любит активно отдыхать.

Поблизости расположены тематические парки Valgeranna и Lustipark, а также зеленые пляжи White Beach Golf, а в порту Пярну есть парусные яхт различного формата для плавания по заливу или посещения близлежащих островов.

Хаапсалу - возвращение в Средневековье

Древний город Хаапсалу, основанный в 13 веке, сегодня является популярным курортом на западном побережье Эстонии. Уже в 18 веке его очень любили аристократы из царской России. Хаапсалу с трех сторон окружен морем, старый город украшен деревянными домами, а рядом находится 13 век.

Хаапсалу

ФОТО: Shutterstock

Епископский замок - один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых замков в стране. Еще одна достопримечательность Хаапсалу - музей Илоны Викланд, которая иллюстрировала книги Астриды Линдгрен.

Стоит также посетить железнодорожный вокзал, который является самой длинной (216 м) закрытой железнодорожной платформой в Эстонии, построенной в 20 веке.

Здесь же создан Эстонский железнодорожный музей, в котором представлены старинные паровозы и другие экспонаты.

Побережье Онтика - для тех, кто скучает по романтическим пейзажам

Побережье Северной Эстонии отличаются известняковыми скалами.

Побережье Онтики, протянувшееся недалеко от Нарвы примерно на 20 км, необычайно живописно, а высота известняковых скал здесь достигает 57 м.

В Северной Эстонии есть даже впечатляющие водопады.

Онтика

ФОТО: Shutterstock

Один из них - водопад Валасте у Котла-Ярве, вода которого падает с высоты 30 м со скалы Онтика.

Водопад Валасте является самым высоким в Эстонии и впечатляет своим великолепием не только летом, но и зимой, когда холод захватывает текущую воду и с помощью ветра, дующего с моря, образует красивые сосульки.

Над водопадом есть смотровая площадка.

Нарва-Йыэсуу - исторический курорт

Великолепные песчаные пляжи, ароматные сосновые леса, минеральные воды… звучат как два в одном. Курорт Нарва-Йыэсуу, расположенный в северо-восточной части Эстонии, недалеко от границы с Россией, восходит к 20 веку.

Вначале этот курорт был фаворитом петербургской знати.

ФОТО: Shutterstock

Курорт называли «Жемчужиной Балтийского моря» и «Северной Ривьерой».

Здесь белые песчаные пляжи тянутся примерно на 7 км.

Вызу-Кясму знакомит туристов с историей мореплавания

Вызу, расположенный в национальном парке Лахемаа, является одним из старейших морских курортов Эстонии.

Вызу окружают интересные достопримечательности, в том числе усадьбы Сагади, Вихула и Палмсе, а также замок Тоолсе. Рядом находится интересная деревня Кясму, которую еще называют деревней эстонских капитанов. Раньше здесь находилась Эстонская школа моряков, в которой сейчас располагается Морской музей Кясму.

Вызу-Кясму

ФОТО: Shutterstock

Экспозиция музея знакомит не только с историей судоходства, но и с рыбной ловлей и даже с контрабандой в море.

Кроме того, по Кясму можно путешествовать на восстановленном корабле викингов «Аймар».

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