Прогноз Василисы Володиной шокировал читателей! Астролог пророчит трем знакам сложные испытания в октябре

Можно сказать, что Купидон, покровитель влюбленных и создатель пар, повернется к этим людям не самым приятным местом. Кто же это? И можно ли избежать потерь и разочарований?

Овен

Обычно, Овен достаточно ветреный и легкомысленный: он легко влюбляется, быстро перегорает и теряет интерес к отношениям, расстается, оставляя партнера с разбитым сердцем и идет своей дорогой дальше.

Но сейчас все складывается совсем по-другому. Сейчас он по-настоящему дорожит отношениями, он серьезно влюблен и не хочет терять эти чувства и эту связь.

Проблема заключается в том, что вторая половинка Овна очень сомневается в его искренности, потому что наблюдала за ним раньше и наслышана много не очень хорошего.

Если Овен не проработает свое поведение, то он потеряет дорого человека. Весь октябрь нужно уделять пассии максимум времени и внимания, доказывая свои чувства и намерения.

Девы

Сложным будет октябрь и для Девы. Этот знак очень расчетлив и прагматичен, в хорошем смысле этих слов. Дева серьезно подходит к выбору всего и, в том числе, партнера по жизни.

Если она выбрала конкретного человека, то, значит, действительно неравнодушна к нему и планирует прожить вместе всю жизнь. Но октябрь поставит под сомнение эти самые планы на совместное будущее.

Дева очень замкнута и, испытывая сильные и страстные чувства внутри, редко и слабо демонстрирует их своему партнеру.

Это может стать причиной сомнений в искренности чувств, вторая половинка уже подумывает о том, чтобы уйти. Деве нужно весь октябрь работать над собой, раскрываясь перед любимым человеком и впуская его в свою душу.

Скорпион

Скорпион – самый страстный знак, и это известно всем. Именно от своих излишних страстей и эмоций он может пострадать в предстоящем октябре. В приближенном окружении Скорпиона появится новый человек, который станет ему интересен.

Это не будет симпатия или влюбленность, потому что в душе Скорпион верен своему партнеру.

Но легкость общения и взаимные интересы могут подтолкнуть страстный знак к флирту и слишком близкой дружбе. А это будет расценено второй половинкой, как шаг к измене.