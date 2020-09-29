Вт, 29.09.2020
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Горячее фото: от эстонской красотки в прозрачной блузке потеряли дар речи пользователи соцсетей

Ада-Мари Нелке и Мартен Нугис

ФОТО: Pressimaterjal/TV3

Звезда эстонского реалити-шоу Ада-Мари Нельке опубликовала в соцсети очень горячий кадр, где она позирует в прозрачной блузке и можно разглядеть ее бюстгальтер и грудь. 

После этого снимка комплименты в адрес девушки посыпались как из рога изобилия: «Вауууу», - похвалила ее подруга и коллега Сейди Воогре. 

Поскольку на снимке девушке появилась в прозрачной блузке, а под ней лишь бюстгальтер, поклонники смогли разглядеть красоту, которую обычно не видно. «Эта грудь!!!» - восхитилась одна из девушек-подписчиц. 

Возлюбленный эстонской телезвезды не прошел мимо и тоже прокомментировал публикацию. «Я потерял дар речи», - сказал Мартен Нугис.

Смотрите фото! 

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💋

A post shared by ADA🍒NELKE (@ada_nelke) on

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