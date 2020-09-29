Горячее фото: от эстонской красотки в прозрачной блузке потеряли дар речи пользователи соцсетей

После этого снимка комплименты в адрес девушки посыпались как из рога изобилия: «Вауууу», - похвалила ее подруга и коллега Сейди Воогре.

Поскольку на снимке девушке появилась в прозрачной блузке, а под ней лишь бюстгальтер, поклонники смогли разглядеть красоту, которую обычно не видно. «Эта грудь!!!» - восхитилась одна из девушек-подписчиц.

Возлюбленный эстонской телезвезды не прошел мимо и тоже прокомментировал публикацию. «Я потерял дар речи», - сказал Мартен Нугис.