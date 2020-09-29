Лера Кудрявцева: «Как Шепелев издевался над Жанкой... Ненавижу его после этого!»

Так, например, Ольга Орлова не может понять, почему Шепелев запретил семье Жанны общаться с маленьким Платоном. А Влад Лисовец и вовсе уверяет: с развитием болезни Фриске телеведущий из любящего мужчины превратился в хладнокровного человека. Несмотря на неоднозначное поведение Дмитрия, друзья певицы не спешат раскрывать всех подробностей его темного прошлого.

Такой же позиции придерживается и 49-летняя Лера Кудрявцева, которая заявила, что знает о Шепелеве страшную тайну. При этом разоблачать шоумена она не хочет ради благополучия Платона. «Все знают одну сторону, а я знаю с другой… менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого», — призналась она в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»

К слову, сестра Фриске вспоминала, что телеведущий не раз позволял себе унижать избранницу. Дмитрий жестоко оскорблял Жанну, которой тем временем восхищались миллионы поклонников. «Ты страшная и уже никому не нужна, кроме меня. Да ты без меня вообще сдохнешь», — кричал он ей. Я спросила тогда Жанну, часто ли он себе такое позволяет. Она сказал, мол, да, бывает. Но тут же начала брать вину на себя: «Может, я что не так сказала или сделала. Довела его», — делилась Наталья.