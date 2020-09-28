Жена актера сериала «Глухарь» обвинила его в жестоком избиении

В прошлом году Арина Никиткина обвинила актера Михаила Солодко, известному по фильму «Глухарь», в романе на стороне. Тогда мужчине удалось доказать невиновность, пройдя тест на полиграфе. Однако недавно тень подозрений легла на саму Арину.

Женщина уверяет: 19 сентября муж жестко избил ее в порыве ревности. В результате у нее множественные травмы лица, а также повреждения рук и ног. «В ту ночь она немного выпила, была в ночном клубе, — вспоминала подруга Никиткиной в эфире шоу Первого канала «На самом деле». — Когда она вернулась домой, Михаил на нее набросился. Молотил ее головой об стол, бил кулаками по лицу, пока она не потеряла сознание. Я много раз принимала ее у себя побитой. Так, в феврале он, к примеру, сломал ей пальцы».

Пережив роковой вечер, 20-летняя Арина сбежала от мужа к друзьям в Воронеж. Теперь она боится не только за свое здоровье, но и за жизнь, ведь накануне побега супруг даже пытался ее задушить. Женщина предоставила снимки, доказывающие зверские издевательства. В кадре жертва предстала с окровавленной губой и синяками по всей спине.

Я устала. Не знаю, люблю ли я его сейчас или нет. Этот человек много мне дал за четыре года совместной жизни, но больше жертвовать собой и своим лицом я не могу. Мне страшно за себя,

— говорила Никиткина.

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Сам 53-летний Михаил отрицает факт домашнего насилия. Он, напротив, винит возлюбленную, заявляя, что та вела интимную переписку с неким ухажером. «Я не считаю его просто другом, потому что он постоянно привозит ее после гулянок», — жаловался артист.

Прояснить ситуацию помогли эксперты программы. В частности, полиграфолог Роман Устюжанин выяснил, что Никиткина не лгала обо всех издевательствах со стороны звезды. «Арина, можно ли говорить, что опухшие пальцы результат того, что с вами делал Михаил? Ответ «да» — правда», — заключил специалист.

Ему также удалось доказать верность Никиткиной. Результаты детектора лжи показали, что та не имела интимной связи с другими мужчинами. «Я прошу прощения, раскаиваюсь в том, что сделал. Ариш, дорогая, я тебя очень люблю. Это был несчастный случай, я не хотел этого делать», — оправдывался Михаил, стоя на коленях.

ФОТО: Скриншот

ФОТО: Скриншот