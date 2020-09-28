Пн, 28.09.2020
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Страстный секс, военные и мордобой в советской квартире: эти кадры из Таллинна могут шокировать!

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Это не такой романтичный и спокойный город, в котором мы привыкли с вами жить. Здесь дела решаются не словами, а кулаками... 

Новая эстонская группа под названием pitsa (в которую входят исполнители reket, kohver и boipepperoni) выпустила жесткий клип на свой первый сингл EOS, снятый в советской коммунальной квартире, похожей на логово уголовников.

Режиссер видео Март Варес считает, что это одно из самых жестоких видео, которое он когда-либо делал:

Приятно работать с артистами, которые так трудолюбивы и способны сами генерировать крутые идеи.

Драка разворачивается в одной части квартиры и никак не заканчивается, мы видим настоящий мордобой мужчин в военной форме даже там, где парочка занимается любовью. 

Смотрите новый видеоклип!

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