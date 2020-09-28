Страстный секс, военные и мордобой в советской квартире: эти кадры из Таллинна могут шокировать!

Это не такой романтичный и спокойный город, в котором мы привыкли с вами жить. Здесь дела решаются не словами, а кулаками...
Новая эстонская группа под названием pitsa (в которую входят исполнители reket, kohver и boipepperoni) выпустила жесткий клип на свой первый сингл EOS, снятый в советской коммунальной квартире, похожей на логово уголовников.
Режиссер видео Март Варес считает, что это одно из самых жестоких видео, которое он когда-либо делал:
Драка разворачивается в одной части квартиры и никак не заканчивается, мы видим настоящий мордобой мужчин в военной форме даже там, где парочка занимается любовью.
Смотрите новый видеоклип!