Настоящий хит! Мороженое от рэпера nublu пользуется большим спросом

Этим летом рэпер nublu пошел по стопам группы Vanilla Ninja и в конце июля в сотрудничестве с Premia на прилавках появилось мороженое Nubliku. Как и музыка nublu, его мороженое стало настоящим хитом.
«Надо сказать, что мороженое Nubliku оказалось очень успешным»,
- сказал Elu24 менеджер Premia Айвар Аус.
«Поскольку оно поступило в продажу только в последние дни июля, мы можем говорить только об августовских цифрах продаж, которые были очень хорошими. В августе было съедено 10,4 тонн мороженого Nubliku, или 162 000 штук. Это количество было на несколько тонн меньше, чем у нашего самого популярного мороженого на палочке, «Маленький Том» - ванильного мороженого в шоколадной глазури».
"Мы настроены позитивно в отношении будущего, и вместе будем стараться выдавать новые хиты продаж", - добавил менеджер.