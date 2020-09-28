Пн, 28.09.2020
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Настоящий хит! Мороженое от рэпера nublu пользуется большим спросом

Räppar Nublu kontsert Tartu lauluväljakul.

ФОТО: Sille Annuk

Этим летом рэпер nublu пошел по стопам группы Vanilla Ninja и в конце июля в сотрудничестве с Premia на прилавках появилось мороженое Nubliku. Как и музыка nublu, его мороженое стало настоящим хитом.

«Надо сказать, что мороженое Nubliku оказалось очень успешным»,

- сказал Elu24 менеджер Premia Айвар Аус.

«Поскольку оно поступило в продажу только в последние дни июля, мы можем говорить только об августовских цифрах продаж, которые были очень хорошими. В августе было съедено 10,4 тонн мороженого Nubliku, или 162 000 штук. Это количество было на несколько тонн меньше, чем у нашего самого популярного мороженого на палочке, «Маленький Том» - ванильного мороженого в шоколадной глазури». 

"Мы настроены позитивно в отношении будущего, и вместе будем стараться выдавать новые хиты продаж", - добавил менеджер.

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