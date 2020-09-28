Настоящий хит! Мороженое от рэпера nublu пользуется большим спросом

«Поскольку оно поступило в продажу только в последние дни июля, мы можем говорить только об августовских цифрах продаж, которые были очень хорошими. В августе было съедено 10,4 тонн мороженого Nubliku, или 162 000 штук. Это количество было на несколько тонн меньше, чем у нашего самого популярного мороженого на палочке, «Маленький Том» - ванильного мороженого в шоколадной глазури».